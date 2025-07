Copy Trading: le migliori piattaforme e guida completa

Molti appassionati di asset digitali non dispongono del tempo necessario per monitorare costantemente il mercato e analizzare ogni variazione del valore di singole criptovalute.

Per questo, trader alle prime armi ed esperti scelgono di “copiare” le strategie di trading di altri investitori, utilizzando il copy trading.

In questa guida scopriremo di cosa si tratta e quali sono le migliori piattaforme da utilizzare, cercanod di capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi.

Chi è interessato nel trading dei futures, può leggere la guida sulle migliori piattaforme per il trading dei futures del 2025

Cos’è il copy trading?

Il copy trading consente di replicare automaticamente le operazioni effettuate da un altro trader o investitore.

Questo significa destinare una parte, o l’intero capitale disponibile, all’attività di un trader selezionato, beneficiando così delle sue scelte strategiche e ottenendo gli stessi risultati – sia positivi che negativi.

Una volta collegato il proprio account a quello di un trader, tutte le sue operazioni attive e future vengono copiate in tempo reale.

Se il trader apre una posizione, viene aperta anche nel proprio portafoglio; se la chiude, la stessa operazione viene chiusa anche dall’utente.

I profitti e le perdite sono quindi direttamente proporzionali a quelli del trader copiato. Tuttavia, ciò non implica una totale assenza di controllo: la maggior parte delle piattaforme consente agli utenti di intervenire manualmente, chiudere posizioni, modificarle o aprirne di nuove in autonomia.

Il copy trading si configura come una forma di trading condiviso, in cui un utente replica le operazioni di un altro trader, con modalità automatizzate, semi-automatizzate o manuali.

Si tratta di uno strumento sempre più diffuso, che consente anche ai meno esperti di accedere ai mercati finanziari in modo guidato.

Come funziona il copy trading?

Fino a qualche anno fa, replicare in tempo reale le operazioni di un trader era un’ipotesi complessa e poco praticabile.

Oggi, grazie allo sviluppo tecnologico e alla crescente offerta di servizi da parte delle piattaforme di investimento, il copy trading è diventato accessibile e immediato.

Questa pratica ha origine nei primi anni 2000, quando gli utenti ricevevano segnali operativi via e-mail, da inserire manualmente sulla propria piattaforma di trading.

Tuttavia, i ritardi tra la ricezione del messaggio e l’inserimento dell’ordine rendevano il sistema poco adatto, soprattutto per operazioni a breve termine.

Con l’automazione odierna, è possibile attivare strategie di copy trading completamente automatizzate, anche da mobile, senza alcun intervento diretto da parte dell’utente.

Il copy trading consente di collegare il proprio account a quello di un trader professionista, replicandone in tempo reale tutte le operazioni.

In base alla propria strategia, l’utente può scegliere di seguire investitori orientati al lungo termine per scopi di diversificazione del portafoglio.

L’utente che copia deve stabilire l’ammontare da investire, con la possibilità di aumentarlo o ridurlo nel tempo in base ai risultati ottenuti dal trader selezionato (spesso indicato come “Popular Investor”).

Prima di scegliere, è possibile analizzare le performance passate del trader e consultare lo storico delle sue operazioni.

Questo permette di orientarsi verso profili con risultati stabili e strategie a basso rischio. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che il copy trading comporta comunque dei rischi, e che ogni utente dovrebbe informarsi e comprendere a fondo il funzionamento del servizio prima di investire capitali.

Copy trading e social trading: le differenze

I termini copy trading e social trading vengono talvolta confusi, pur indicando due concetti distinti.

Il social trading è una forma di investimento partecipativo, che consente agli utenti di interagire con altri trader attraverso piattaforme e strumenti di comunicazione. È possibile condividere strategie, confrontarsi su analisi tecniche e imparare in modo collaborativo.

Il copy trading, invece, si concentra sulla replica automatica delle operazioni, senza la necessità di effettuare analisi o prendere decisioni in autonomia. L’obiettivo è accedere ai risultati di trader più esperti in modo diretto e passivo.

Alcune piattaforme, come MEXC, combinano entrambe le funzionalità, offrendo un ambiente in cui è possibile seguire e comunicare con i trader copiati. Questo approccio integrato rappresenta una delle chiavi del successo di tali soluzioni.

Le migliori piattaforme ed exchange per il copy trading

Esaminiamo alcune delle piattaforme che offrono il copy trading, analizzando le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi.

MEXC : la migliore piattaforma di copy trading

: la migliore piattaforma di copy trading Binance : uno degli exchange di criptovalute più grandi al mondo

: uno degli exchange di criptovalute più grandi al mondo Margex : sito che offre diverse strategie di copy trading

: sito che offre diverse strategie di copy trading BloFin : miglior exchange per le sue funzionalità avanzate

: miglior exchange per le sue funzionalità avanzate OKX : l’exchange ideale per il copy trading

: l’exchange ideale per il copy trading PrimeXBT : broker che offre strumenti avanzati per la gestione del rischio

: broker che offre strumenti avanzati per la gestione del rischio KCEX : piattaforma di copy trading con un’interfaccia user-friendly

: piattaforma di copy trading con un’interfaccia user-friendly CoinEx : piattaforma di trading sociale con commissioni competitive

: piattaforma di trading sociale con commissioni competitive BTCC : broker con leva fino a 500x

: broker con leva fino a 500x BingX: adatta ai trader esperti

MEXC

Lanciata nel 2018 e con sede alle Seychelles, MEXC si è rapidamente affermata come una delle piattaforme leader per il copy trading.

Attualmente vanta oltre 34 milioni di utenti in 170 Paesi, e offre più di 3.000 asset crypto negoziabili.

Il suo sistema di copy trading consente agli utenti di replicare le strategie dei trader professionisti in modo semplice e automatico.

Oltre al copy trading, MEXC offre programmi di apprendimento come “Learn & Earn” per formarsi sul mondo crypto, e un programma di referral che permette di guadagnare il 50% delle commissioni generate dai propri affiliati.

Sono inoltre disponibili strumenti avanzati per analizzare i risultati dei trader, come grafici dettagliati, indicatori di rischio e report sui guadagni ottenuti.

Pro:

Ideale per trader principianti

Zero commissioni per i maker, commissioni ridotte per i taker

Vasta selezione di trader da seguire

Contro:

Dipendenza dalle performance dei trader copiati

Possibili perdite legate alla volatilità del mercato

Binance

Fondata nel 2017, Binance è oggi una delle piattaforme di criptovalute più diffuse al mondo, con milioni di utenti in oltre 180 Paesi. Supporta più di 350 asset digitali, sia per il trading spot che per i derivati.

Binance offre anche funzionalità aggiuntive come lo staking tramite “Binance Earn” e l’accesso a un portafoglio Web3 per una gestione multi-chain.

L’interfaccia utente è fluida e adatta anche ai neofiti, con strumenti di analisi accessibili e un’ampia community di supporto.

Il copy trading su Binance si integra con le altre funzionalità dell’exchange, facilitando la gestione del portafoglio crypto e la diversificazione degli investimenti.

Pro:

Infrastruttura sicura e affidabile

Ampio numero di criptovalute disponibili

Copy trading con centinaia di trader esperti

Contro:

Commissioni presenti su diversi servizi

Mancanza di un conto demo per esercitarsi

Margex

Fondata nel 2019, Margex supporta il trading di futures con oltre 42 coppie disponibili e leva fino a 100x. La piattaforma è intuitiva e si rivolge sia a trader principianti sia avanzati.

Il suo sistema di copy trading permette di seguire i migliori trader della piattaforma. Le performance sono pubbliche: “AC-BC” ha registrato un ROI di oltre il 1.000% e si concentra soprattutto sul trading di USD Coin.

Margex offre anche servizi di staking con un interesse annuale fino al 5% e protezione contro manipolazioni di prezzo tramite il sistema MP Shield.

La piattaforma fornisce anche grafici dettagliati delle performance, profili dei trader copiabili con analisi dei rischi e cronologia delle operazioni. Il sistema consente inoltre di seguire più trader contemporaneamente.

Pro:

Ampio margine operativo con leva elevata

Interfaccia intuitiva adatta a tutti i livelli

Funzione di staking integrata

Contro:

Nessun supporto per il trading spot

Depositi in euro non supportati

BloFin

Lanciata nel 2019 e con sede nelle Isole Cayman, BloFin è una piattaforma di trading che supporta oltre 1.000 asset digitali.

Si rivolge a trader sia principianti che esperti, grazie a un’interfaccia semplice e strumenti professionali per il trading spot e futures.

Il copy trading rappresenta una delle funzionalità principali della piattaforma. Gli utenti meno esperti possono copiare le operazioni dei cosiddetti “master trader”, replicando ogni singola posizione in modo automatizzato.

I profili mostrano statistiche dettagliate, percentuali di successo e cronologia delle operazioni.

BloFin offre anche servizi aggiuntivi come il trading DeFi, programmi di referral, opportunità legate ai token e un’app mobile nativa.

La piattaforma consente di iniziare a operare anche con piccole cifre, a partire da 1 USDT, e propone un conto demo per chi desidera fare pratica prima di investire fondi reali.

Pro:

Adatta a utenti inesperti grazie al conto demo

Ampia gamma di strumenti avanzati

Costi di negoziazione competitivi

Contro:

Poche opzioni di pagamento tradizionali

Non consente prelievi in valuta fiat

OKX

Fondata in Cina nel 2017, OKX è diventata uno degli exchange più affidabili a livello globale, soprattutto dopo il crollo di FTX. Supporta circa 300 criptovalute, tra cui Bitcoin, Ethereum e Dogecoin.

La funzione di copy trading consente agli utenti di seguire i trader con performance stabili.

Il sistema permette di selezionare i trader migliori sulla base di diversi indicatori, e replica automaticamente le operazioni sul portafoglio dell’utente.

OKX propone un’interfaccia chiara e una selezione ampia di trader con dati aggiornati su ROI, PnL e cronologia delle operazioni.

Il sistema si distingue anche per la possibilità di selezionare strategie conservative o aggressive, in base al profilo di rischio dell’investitore.

Pro:

Exchange di livello internazionale

Strumento “Steady Trader” per selezione semplificata dei trader

Ampia varietà di criptovalute

Contro:

I prelievi possono comportare costi di gas

Limitazioni sui metodi di prelievo in valuta fiat

PrimeXBT

PrimeXBT, attivo dal 2018, è disponibile in più di 150 Paesi e offre una piattaforma con interfaccia altamente personalizzabile.

È noto per il sistema Covesting, che consente agli utenti di copiare automaticamente le operazioni dei “master trader” tramite una modalità di co-investimento.

Gli utenti possono consultare le performance dei trader esperti, tra cui Anticrisiss e Gold Long, che hanno ottenuto rendimenti superiori al 1.000%.

Il sistema fornisce statistiche dettagliate, percentuali di profitto, livello di rischio e storico delle transazioni.

La piattaforma consente di fare trading su criptovalute, indici, forex e materie prime, con leva fino a 1.000x per gli asset tradizionali e 100x per le criptovalute.

PrimeXBT supporta anche lo staking tramite token COV, che dà accesso a sconti sulle commissioni. È attivo un programma di affiliazione che premia gli utenti che portano nuovi iscritti.

Pro:

Oltre 110 asset disponibili, anche non crypto

Copy trading professionale con Covesting

Elevata leva e ampia personalizzazione dell’interfaccia

Contro:

Servizio clienti non sempre tempestivo

Prelievi soggetti a commissioni

KCEX

Lanciata nel 2021 con sede alle Seychelles, KCEX è una piattaforma focalizzata sul trading di futures crypto, con oltre 300 asset disponibili e leva fino a 100x.

Consente di negoziare asset come Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Ripple e molti altri.

KCEX offre una funzione intuitiva di copy trading, con un elenco di master trader tra cui scegliere.

Gli utenti possono replicare automaticamente le strategie operative di uno o più trader, selezionando quelli che meglio si adattano al proprio profilo di rischio.

Inoltre, la piattaforma integra un servizio di staking dinamico, in cui i profitti vengono calcolati in base alla quantità di token depositati e al periodo selezionato. È possibile accedere anche a un conto demo per simulare le operazioni.

Pro:

Interfaccia semplice e ben strutturata

Buona selezione di asset e leva competitiva

Costi di trading tra i più bassi del settore

Contro:

Assistenza clienti poco reattiva

Mancanza di supporto per valute fiat nei depositi

CoinEx

Fondata nel 2017, CoinEx è diventata una delle piattaforme di trading crypto più rinomate, contando oltre 3 milioni di utenti.

Offre accesso a più di 1.200 asset digitali, tra cui Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dogecoin, Shiba Inu e molti altri. Supporta il trading spot e futures, con una leva finanziaria fino a 100x.

CoinEx si distingue per il suo sistema di trading sociale, che consente agli utenti di automatizzare le operazioni copiando le strategie dei trader più esperti.

Centinaia di trader sono disponibili per essere seguiti, come ad esempio Free Trade, attualmente replicato da 54 utenti.

L’interfaccia permette di visualizzare le performance, il livello di rischio e lo storico delle operazioni.

La piattaforma offre anche uno spazio formativo chiamato CoinEx Academy, che propone articoli, guide, tutorial e webinar per aiutare gli utenti ad approfondire le proprie conoscenze sul mondo crypto.

Inoltre, CoinEx integra un servizio di staking, che consente di generare interessi passivi depositando le criptovalute in pool dedicati.

Pro:

Oltre 1.200 criptovalute supportate

Servizio educativo ricco e gratuito

Commissioni tra le più basse del mercato

Contro:

Dipendenza dalla performance dei trader seguiti

Servizio clienti migliorabile

BTCC

Fondata nel 2011, BTCC è una delle piattaforme più longeve e affidabili nel panorama del trading crypto.

Con più di 6,8 milioni di utenti globali e un volume giornaliero di scambi che supera i 9,5 miliardi di dollari, si è specializzata nei contratti futures e offre una leva finanziaria fino a 500x.

BTCC è molto attiva anche nel settore del copy trading, con oltre 600.000 utenti che utilizzano questa funzionalità.

Le operazioni dei trader professionisti possono essere copiate automaticamente, semplicemente impostando l’importo da investire.

In totale, gli utenti hanno realizzato più di 420 milioni di dollari in profitti, distribuiti su 220 milioni di operazioni eseguite tramite il sistema di copia.

Oltre al copy trading, BTCC propone anche strumenti educativi per approfondire la conoscenza del mercato, e un bonus di benvenuto fino a 10.055 USDT.

Pro:

Alta affidabilità con oltre 10 anni di esperienza

Leva molto elevata fino a 500x

Bonus iniziale consistente per i nuovi utenti

Contro:

Servizio non disponibile in alcune aree geografiche

Elevato rischio legato all’uso della leva massima

BingX

Fondata nel 2018, BingX è una piattaforma di trading globale che offre funzionalità di copy trading, rendendo l’accesso al trading di criptovalute facile e veloce sia per i principianti che per i trader esperti.

La piattaforma supporta una vasta gamma di criptovalute e consente l’uso della leva finanziaria fino a 100x, rendendola adatta a diverse strategie di investimento.

Il sistema di copy trading di BingX permette agli utenti di seguire e copiare automaticamente le operazioni dei migliori trader. Le performance di ogni trader sono pubbliche, consentendo agli utenti di fare scelte informate su chi seguire. Inoltre, la piattaforma offre funzionalità avanzate come il Spot Grid Copy Trading, che combina copy trading e grid trading, permettendo agli utenti di trarre vantaggio dalle fluttuazioni del mercato in modo automatizzato.

BingX è anche una delle poche piattaforme a offrire un conto demo per i nuovi utenti, permettendo di fare pratica senza rischiare capitale reale. Inoltre, la piattaforma si distingue per una commissione di trading competitiva, rendendola una scelta interessante per chi desidera minimizzare i costi di operazione.

Pro:

Accesso al copy trading con trader esperti

Funzione di Spot Grid Copy Trading per strategie automatizzate

Conto demo disponibile

Commissioni di trading competitive

Contro:

Nessun supporto per il trading spot tradizionale

Depositi in alcune valute fiat non sono supportati

Vantaggi del copy trading

Accesso immediato ai mercati

Il copy trading è una soluzione efficace per iniziare a operare nei mercati finanziari. Permette di affidarsi all’esperienza altrui, riducendo il rischio di errori e l’impegno necessario per studiare strategie complesse.

Diversificazione

Seguendo più trader contemporaneamente, è possibile diversificare gli investimenti su diversi asset, mercati e approcci operativi. Questo consente di bilanciare le performance del portafoglio e ridurre l’esposizione a singole fonti di rischio.

Esposizione a mercati internazionali

Nessun trader è esperto in tutti i settori. Alcuni si specializzano in materie prime, altri nel forex o negli indici.

Il copy trading consente di beneficiare delle competenze di trader focalizzati su mercati specifici, espandendo la propria esposizione a livello globale.

Apprendimento progressivo

Analizzando le operazioni dei trader esperti, è possibile sviluppare conoscenze tecniche e operative, osservando in tempo reale le logiche decisionali.

Alcune piattaforme offrono anche strumenti per consultare i diari operativi dei trader copiati.

Facilità d’uso

Il copy trading è accessibile e intuitivo. Non richiede competenze tecniche avanzate né investimenti minimi elevati. È adatto anche a chi desidera avvicinarsi al trading per la prima volta.

Ottimizzazione del tempo

Infine, si tratta di una soluzione efficiente per chi non può dedicarsi al trading a tempo pieno.

Le operazioni vengono replicate in automatico, consentendo all’utente di gestire i propri investimenti con un impegno minimo, simile a quello richiesto dagli ETF.

Svantaggi del copy trading

Rischio di mercato

Il trading di criptovalute, per sua natura, comporta un elevato livello di rischio. Anche affidandosi al copy trading, si rimane comunque esposti alle fluttuazioni dei mercati.

Se gli asset acquistati e venduti dal trader selezionato non dovessero generare i risultati attesi, si potrebbero subire perdite significative.

È importante considerare che nessuna operazione garantisce profitti. Anche un trader esperto può commettere errori di valutazione o trovarsi in una fase negativa.

In alcuni casi, il valore dell’investimento potrebbe ridursi drasticamente fino a essere totalmente compromesso.

Selezione di trader affidabili

Individuare un profilo affidabile sul lungo periodo non è semplice e richiede un’analisi attenta delle sue strategie, della gestione del rischio e delle performance passate.

Anche i trader più competenti possono attraversare periodi di difficoltà, prendere decisioni sbagliate o modificare il proprio approccio operativo.

L’utente dovrà necessariamente affrontare fasi di rendimento negativo, anche seguendo profili apparentemente solidi.

In ultima analisi, è responsabilità di ciascun investitore effettuare le dovute verifiche prima di avviare la replica delle operazioni.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità riguarda la difficoltà di chiudere una posizione nei tempi desiderati. Alcuni strumenti finanziari sono poco liquidi, ovvero difficili da convertire rapidamente in contanti senza subire variazioni di prezzo significative.

Ogni asset ha caratteristiche diverse: ad esempio, le principali coppie valutarie (come EUR/USD) offrono solitamente una liquidità elevata, mentre strumenti meno diffusi, come alcune criptovalute emergenti, possono presentare vincoli operativi più marcati.

Dipendenza operativa

Un’ulteriore criticità del copy trading riguarda la dipendenza dalle decisioni altrui. L’utente si limita a seguire in modo passivo le operazioni di un altro investitore, senza necessariamente comprendere le logiche alla base delle scelte effettuate.

Questo approccio, se non accompagnato da un percorso di apprendimento, può limitare la crescita personale e impedire lo sviluppo di una vera competenza finanziaria.

Per alcuni, il copy trading rischia di diventare un meccanismo meccanico, che non porta a un’acquisizione autonoma di conoscenze operative.

Come scegliere un broker per il copy trading

Uno degli aspetti più importanti nella scelta di una piattaforma per il copy trading è la reputazione del broker.

Tra le varie opzioni disponibili, MEXC si distingue per l’affidabilità e la completezza dell’offerta.

Per iniziare a utilizzare il servizio di copy trading offerto da MEXC, è necessario creare un account personale sulla piattaforma.

La procedura è semplice: è sufficiente accedere al sito ufficiale di MEXC e cliccare sul pulsante blu “Iscriviti”, situato in alto a destra nella home page.

Dopo aver avviato il processo di registrazione, viene richiesto di compilare un modulo con i seguenti dati: indirizzo email, password sicura e numero di telefono.

Completata la procedura, occorre accettare i Termini di utilizzo e l’informativa sulla privacy della piattaforma.

Depositare fondi su MEXC

Dopo aver attivato l’account, il passaggio successivo consiste nell’effettuare un deposito iniziale.

Attualmente, MEXC non supporta depositi fiat diretti, ma consente l’acquisto di criptovalute tramite servizi esterni come MoonPay, Simplex e Banxa, che permettono di convertire valute tradizionali in USDT o altri token supportati.

Gli importi minimi richiesti variano in base alla valuta selezionata, mentre per i depositi rapidi, le soglie sono ancora più basse.

Da notare che MEXC non applica commissioni sui depositi effettuati tramite questi provider.

Iniziare con il copy trading su MEXC

Il servizio di copy trading di MEXC è pensato per offrire un accesso semplice e diretto al mondo del trading crypto, soprattutto per i principianti.

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, basta selezionare le voci “Futures” e poi “Copy Trading” nel menu principale.

A questo punto, si potrà scegliere un trader professionista dalla lista proposta, analizzandone le statistiche e la strategia.

Dopo aver selezionato il profilo desiderato, sarà sufficiente cliccare su “Copy Trade” per impostare i parametri chiave dell’operazione.

Una volta confermate le impostazioni, tutte le operazioni effettuate dal trader selezionato verranno replicate automaticamente sul proprio account, senza ulteriori interventi.

Consigli utili per iniziare per i principianti

Il copy trading rappresenta un modo pratico ed efficace per investire nei mercati finanziari senza dover gestire le operazioni in prima persona.

Se impostato correttamente, può offrire buoni risultati, anche se – come per ogni forma di investimento – non esiste alcuna garanzia di profitto.

Scegliere con attenzione i trader da copiare

Uno dei criteri più immediati per valutare l’affidabilità di un trader è il livello di fiducia dimostrato da altri utenti.

Verificare quanti investitori hanno allocato fondi per copiarne le operazioni può offrire un primo indicatore utile.

Su piattaforme come MEXC, queste informazioni sono visibili nella pagina profilo di ciascun trader, insieme ai rendimenti ottenuti da chi ha seguito le stesse strategie.

Tuttavia, un numero ridotto di follower può essere un segnale negativo, ma in generale non garantisce necessariamente la qualità del trader.

È quindi fondamentale valutare in autonomia la coerenza delle strategie e la loro compatibilità con i propri obiettivi.

Un parametro particolarmente utile è l’AUM (Assets Under Management), ovvero l’ammontare complessivo di capitale che altri utenti hanno affidato al trader.

Puntare su trader con performance realistiche

Performance eccessivamente elevate possono risultare allettanti, ma è importante prestare attenzione.

Rendimenti straordinari in periodi brevi possono rivelarsi il risultato di esposizioni troppo rischiose o semplicemente di fortuna.

Meglio valutare i rendimenti mensili, per verificare se le performance siano frutto di una crescita costante o concentrate in un’unica fase di mercato.

Le curve di profitto offrono indicazioni importanti: una progressione regolare è segno di disciplina, mentre andamenti irregolari (con picchi e relativi crolli) indicano spesso una gestione poco controllata del rischio.

In particolare, occorre diffidare di trader che registrano un +80% in un mese e un -90% in quello successivo: la volatilità eccessiva delle criptovalute è spesso indice di strategie non sostenibili nel lungo termine.

Valutare il numero di operazioni effettuate

Anche la frequenza delle operazioni è un parametro utile per misurare l’esperienza e l’affidabilità del trader.

In linea generale, un numero annuo compreso tra 100 e 200 operazioni chiuse può indicare un’attività costante e consapevole.

Naturalmente, la frequenza dipende anche dallo stile operativo. I day trader eseguono molte operazioni, mentre chi adotta strategie di lungo termine mantiene le posizioni più a lungo. In entrambi i casi, l’importante è che la frequenza sia coerente con la metodologia adottata.

Prestare attenzione al livello di rischio

Ogni piattaforma di copy trading associa a ciascun trader un punteggio di rischio (Risk Score), calcolato sulla base della volatilità e dell’esposizione del portafoglio.

Questo valore viene espresso su scale differenti (ad esempio da 0 a 5 o da 0 a 10); su MEXC, la scala è da 0 a 10.

Oltre al valore assoluto, è importante osservare la stabilità del punteggio nel tempo. Un rischio costante denota disciplina e controllo, mentre grandi oscillazioni indicano una gestione più imprevedibile.

L’ideale è puntare su trader con un rischio moderato e stabile, compatibile con i propri obiettivi di rendimento.

Cercare trader costanti

Nel trading, la continuità dei risultati è più importante delle performance occasionali. È consigliabile esaminare l’andamento mensile di un trader, per valutare se sia riuscito a mantenere profitti costanti nel tempo, limitando le perdite.

Su MEXC è possibile consultare le statistiche storiche dei trader, anche su base pluriennale.

Un’attività attiva da almeno 12 mesi consecutivi può essere considerata un buon segnale. Al contrario, copiare un profilo recente o inesperto potrebbe essere rischioso, poiché il successo iniziale potrebbe essere dovuto a fattori temporanei o alla semplice casualità.

Conclusione

Il copy trading si rivela un’opzione vantaggiosa soprattutto per i principianti, poiché permette di investire senza dover apprendere dettagli tecnici e le complessità associate al settore delle criptovalute.

Tuttavia, non è solo una risorsa per chi è alle prime armi: anche gli investitori esperti possono sfruttarlo per migliorare le proprie strategie.

Molti trader ricorrono al copy trading per mancanza di tempo, mentre altri lo scelgono come strumento di diversificazione, evitando di concentrare tutto il capitale su un unico investimento.

Nel contesto attuale, MEXC emerge come la piattaforma ideale per il copy trading e il trading sociale, grazie alla sua affidabilità e alle sue funzionalità avanzate, rendendola una scelta consigliata per chi desidera approfittare di queste opportunità.

In collaborazione con ClickOutMedia