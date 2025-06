Le migliori piattaforme per il trading di futures su crypto nel 2025

Il trading di futures su criptovalute consente di speculare sull’andamento dei prezzi degli asset digitali senza la necessità di detenerli.

Si tratta di una tipologia di strumenti derivati si accompagna all’impiego della leva finanziaria, che amplifica sia le potenzialità di guadagno sia il livello di rischio.

Questa guida presenta una rassegna delle migliori piattaforme per il trading di futures su criptovalute, analizzandone le caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi.

Le migliori piattaforme di trading di futures su criptovalute nel 2025 – Classifica

Ecco una panoramica delle nostre migliori scelte per le piattaforme di trading di futures su criptovalute:

PrimeXBT : migliore piattaforma per il trading di futures crypto

: migliore piattaforma per il trading di futures crypto MEXC: trading futures con leva fino a 200x

Kraken : exchange affidabile con un’app desktop per il trading

: exchange affidabile con un’app desktop per il trading BloFin : propone oltre 450 coppie di futures e leva fino a 150x

: propone oltre 450 coppie di futures e leva fino a 150x OKX: offre molti perpetual swap e leva fino a 125x

Binance: piattaforma di trading futures con alta liquidità e oltre 250 coppie di trading

KCEX: piattaforma di trading futures con zero commissioni per i maker e solo 0,01%

per i taker

per i taker Pionex: ideale per il trading di futures con bot

Recensioni delle migliori piattaforme di trading di futures crypto

I seguenti exchange sono stati analizzati secondo criteri omogenei, con l’obiettivo di fornire informazioni comparabili in termini di funzionalità offerte, leva disponibile, struttura delle commissioni e strumenti operativi.

PrimeXBT: la migliore piattaforma per i futures su criptovalute

PrimeXBT è una piattaforma di trading versatile che permette di operare su diversi strumenti finanziari, non solo criptovalute. Include anche forex, materie prime e indici azionari.

Il principale punto di forza è l’alta leva finanziaria: è possibile ottenere fino a 200x di leva sui futures crypto, fino a 1.000x sul forex e fino a 500x su alcune materie prime e indici.

Oltre ai futures crypto (principalmente perpetual swap), la piattaforma offre anche CFD su criptovalute, ovvero contratti per differenza che non richiedono di possedere l’asset sottostante.

Il sito supporta circa 40 criptovalute, offrendo così meno coppie di trading rispetto ad altre piattaforme. Le commissioni sono piuttosto basse: 0,01% per i maker e 0,045% per i taker. PrimeXBT tende a offrire alta liquidità sui contratti futures crypto.

Pro:

Accesso a mercati al di fuori del settore crypto

Copy trading avanzato

Leva fino a 200x sulle criptovalute

Possibilità di usare crypto come collaterale per altri mercati

Contro:

I CFD possono essere molto rischiosi

Piattaforma complessa per i principianti

MEXC: piattaforma per il trading di futures con leva fino a 200x

copre un’ampia gamma di futures perpetui con margine in USDT e Coin, e offre una leva molto alta fino asu alcune coppie. Su BTC ed ETH, in alcuni casi si può arrivare anche a

Il marchio è particolarmente adatto ai trader esperti, offrendo una gamma di strumenti avanzati, inclusi bot per il grid trading e il copy trading.

Trattandosi di uno dei principali exchange di criptovalute, MEXC pubblica occasionalmente le proof of reserves per garantire che i fondi degli utenti siano effettivamente coperti.

Tuttavia, si tratta di una piattaforma abbastanza complessa per i principianti, quindi solitamente viene consigliata a trader esperti.

Pro:

Leva fino a 200x

Oltre 700 mercati futures

Contratti con margine in USDT e Coin

Commissioni: 0% maker e 0,02% taker

Contro:

Curva di apprendimento ripida per i principianti

Kraken: exchange affidabile con app desktop unificata per il trading

Kraken è un exchange di criptovalute tra i più affidabili, attivo fin dai primi anni del settore, con origini che risalgono al 2011.

È sicuro, regolamentato e offre una piattaforma di trading avanzata per i futures, sotto la supervisione della Financial Conduct Authority del Regno Unito.

È possibile operare su futures perpetui, a scadenza fissa e con margini multi-collaterali. I contratti a scadenza fissa hanno date di scadenza predefinite, mentre i contratti multi-collaterali permettono l’uso di diverse criptovalute come garanzia. L’unico limite è la leva massima di 50x.

Gli utenti possono fare trading sia online che tramite l’app desktop di Kraken, altamente personalizzabile e compatibile con più finestre su Mac e PC.

Pro:

Piattaforma molto affidabile

Marginazione multi-collaterale

Ottimo supporto clienti

Elevata trasparenza

Contro:

Leva massima relativamente bassa

Meno coppie di trading disponibili

BloFin: oltre 450 coppie futures e leva fino a 150x

BloFin è un exchange di criptovalute in crescita che si concentra sia sul trading spot che su quello futures, offrendo una varietà di promozioni e opzioni di staking su USDT, ETH e BTC.

Il trading di futures su criptovalute comprende contratti perpetui con margine in USDT e leva fino a 150x su alcune delle principali coppie, come quelle con Bitcoin ed Ethereum.

La piattaforma offre anche la funzione di Unified Trading Account, che consente di gestire posizioni spot e futures da un’unica interfaccia. BloFin propone anche diversi bot per il trading automatico.

Le commissioni sui futures partono da 0,02% per i maker e 0,06% per i taker, ma possono scendere fino a 0,0% e 0,035% rispettivamente, per i livelli VIP più alti.

Pro:

Oltre 450 coppie di trading

Leva fino a 150x

Funzione di Unified Trading Account

Promozioni continue

Contro:

Marchio ancora relativamente poco testato

OKX: ampia offerta di perpetual swap e leva fino a 125x

Spesso considerata tra le migliori piattaforme peer-to-peer (P2P), OKX è un exchange ad alta liquidità che offre grande varietà nel trading di futures. Eccelle nei futures perpetui, che possono essere regolati in USDT o nella criptovaluta sottostante.

I contratti futures offrono leva fino a 125x su coppie come BTC/USDT, ETH/USDT e altri pair principali. È possibile scegliere tra almeno 300 coppie di trading.

Le commissioni sono piuttosto standard: 0,05% per i taker e 0,02% per i maker. Tuttavia, i costi si riducono progressivamente con l’aumentare del tuo livello VIP, determinato dagli asset totali detenuti o dal volume di scambi su 30 giorni in USD.

Pro:

Oltre 300 coppie futures disponibili

Leva fino a 125x sulle principali

Bot di trading e copy trading

Conto demo disponibile

Contro:

KYC richiesto per la maggior parte delle funzionalità

Servizio clienti migliorabile

Binance: piattaforma ad alta liquidità con oltre 250 coppie di futures

Binance è l’exchange di criptovalute più importante, nonché il più grande per volume di trading. La piattaforma si rivela ottima anche per il trading di futures, offrendo oltre 250 coppie e leva fino a 125x sulle principali.

È possibile trovare numerosi contratti futures perpetui, trimestrali e bimestrali. La maggior parte delle opzioni è con margine in USDT, USDC o direttamente nella criptovaluta sottostante.

La struttura delle commissioni varia in base alla criptovaluta in cui il contratto è regolato e al tuo livello VIP. Per i contratti regolati in BTC o ETH, i maker iniziano con una commissione dello 0,02% e i taker con lo 0,05%, ma le commissioni si riducono man mano che il tuo livello VIP aumenta. È anche possibile ottenere sconti detenendo Binance Coin (BNB).

Pro:

Ampia selezione di coppie di trading

Struttura di commissioni competitiva

Alta leva su diverse coppie principali

Oltre 250 coppie disponibili

Contro:

Quantità di informazioni potenzialmente opprimente

KCEX: trading di futures con 0% maker e solo 0,01% di commissioni taker

KCEX è una piattaforma relativamente nuova, ma in rapida crescita grazie alla sua ampia offerta di servizi, interfaccia user-friendly e soprattutto alle commissioni molto basse.

Non applica commissioni sul trading spot, mentre sui futures solo i taker pagano lo 0,01%. Il brand propone anche eventi promozionali con zero commissioni di prelievo.

I contratti disponibili sono principalmente futures perpetui con margine in USDT, con una leva massima di 100x e oltre 700 coppie di trading.

KCEX promuove con orgoglio la sua politica di commissioni zero sin dalla homepage.

Pro:

Solo 0,01% di commissioni taker sui futures

Numerosi bonus di iscrizione

Nessun KYC obbligatorio per il trading di base

Contro:

Piattaforma nuova e non ancora testata

Liquidità bassa su coppie meno comuni

Migliori funzionalità:

Nessuna commissione sul trading spot

Interfaccia semplice e intuitiva

Monitoraggio delle transazioni e custodia degli asset basati su AI

Pionex: offre bot di trading per futures, come il Grid

Pionex si è posizionata come un marchio che propone un’ampia gamma di bot di trading gratuiti.

Offre oltre 16 bot, tra cui Futures Grid, Signal Bot e Cross Margin Futures Grids, concentrandosi principalmente su contratti futures perpetui.

Questi sono regolati e garantiti in USDT o nella criptovaluta sottostante. La leva massima può arrivare fino a 125x.

La struttura delle commissioni è simile al resto del mercato. Non ci sono commissioni nascoste sui bot di trading.

Pro:

Vasta gamma di bot di trading gratuiti per futures

Alta liquidità sulla maggior parte delle coppie

Interfaccia user-friendly con funzioni automatizzate

Contro:

Forte dipendenza dai bot

Affidamento su terzi per la liquidità

Cos’è il trading di futures su criptovalute e come funziona?

I futures su criptovalute sono una tipologia di contratto derivato in cui, di fatto, si scommette sul prezzo futuro di un asset crypto senza detenerlo realmente.

Di conseguenza, si ottiene un’esposizione maggiore al mercato senza dover investire una somma significativa di capitale proprio.

Questo li rende molto simili ai futures tradizionali, che tracciano i prezzi di asset finanziari o materie prime.

Un contratto futures su criptovalute, all’interno di una delle migliori piattaforme per futures crypto descritte in questo articolo, specifica che la piattaforma dovrà corrispondere al trader il valore in valuta fiat di una criptovaluta in una data futura, sulla base del prezzo stabilito nel contratto.

Inoltre, il contratto non permette solo di scommettere sul prezzo di una singola unità dell’asset, ma anche su quantità maggiori.

Questo è ciò che si intende per leva finanziaria: il numero che indica di quanto una posizione viene moltiplicata.

Se la leva è di 10x, il contratto ha un valore dieci volte superiore al capitale investito. La leva equivale, in pratica, al denaro che si prende in prestito per mantenere aperta la posizione.

Esempio di contratto futures su Ethereum

Supponiamo che Ethereum abbia un prezzo di 2.400 dollari. Un trader può prevedere che il suo valore salirà nel corso del mese, per questo vuole scommettere su un aumento fino a 2.500 dollari, anche senza possedere alcun ETH nel suo wallet crypto.

Sulla piattaforma di trading, si apre un contratto futures su Ethereum per 10 ETH, con scadenza a un mese.

Con il contratto, occorre versare solo l’importo minimo richiesto per aprire la posizione. Ad esempio, se il margine richiesto è del 2%, su un contratto da 24.000 dollari (10 ETH x 2.400 dollari), il margine sarà di 480 dollari.

Tuttavia, bisogna avere un margine di mantenimento, cioè un saldo minimo da tenere sull’account per coprire eventuali perdite. Supponiamo che sia pari all’1% del valore del contratto: in questo caso, 240 dollari.

A questo punto, ci sono due possibili scenari:

Scenario positivo : il prezzo di Ethereum sale a 2.600 dollari in un mese. Il profitto equivarrà alla differenza tra prezzo di mercato e prezzo contrattuale, moltiplicata per la quantità: 26.000 dollari – 24.000 dollari = 2.000 dollari .

: il prezzo di Ethereum sale a in un mese. Il profitto equivarrà alla differenza tra prezzo di mercato e prezzo contrattuale, moltiplicata per la quantità: 26.000 dollari – 24.000 dollari = . Scenario negativo: il prezzo di Ethereum scende a 2.300 dollari. La perdita sarà 23.000 dollari – 24.000 dollari = -1.000 dollari. In pratica, non si perde l’intero importo: appena il capitale iniziale di 480 dollari scende sotto i 240 dollari, si riceve una margin call e si dovranno depositare altri fondi, altrimenti la posizione verrà chiusa.

Trading di futures crypto vs. trading spot

Con il trading di futures non è necessario possedere le criptovalute su cui si sta operando, mentre con il trading spot sì.

Questo significa anche che il trading spot non prevede l’uso della leva, poiché si opera esclusivamente con i fondi che si possiedono, a differenza dei futures dove è possibile utilizzare capitale preso in prestito.

Per questo motivo, il trading spot è generalmente meno rischioso, ma anche i potenziali profitti sono più contenuti, in quanto derivano esclusivamente dall’apprezzamento del prezzo dell’asset.

I futures funzionano al contrario: rischio più alto, ma anche potenziale di guadagno maggiore. I futures crypto sono ancora più complessi da gestire, a causa di elementi come margini, leva, liquidazioni e scadenze, mentre il trading spot è più semplice e diretto.

Tuttavia, i futures possono essere utilizzati anche per coprire l’esposizione su un asset detenuto in portafoglio, o per speculare al ribasso. Lo short selling, infatti, non è possibile nel trading spot.

Vantaggi e svantaggi del trading di futures su criptovalute

Vantaggi

Leva finanziaria : è il principale vantaggio per molti trader. Permette di gestire contratti di valore elevato con un investimento iniziale minimo. In alcuni casi, la leva può arrivare fino a 200x , con la possibilità di ottenere profitti molto alti a fronte di un margine ridotto.

: è il principale vantaggio per molti trader. Permette di gestire contratti di valore elevato con un investimento iniziale minimo. In alcuni casi, la leva può arrivare fino a , con la possibilità di ottenere a fronte di un margine ridotto. Possibilità di aprire posizioni long e short : con i futures si può guadagnare sia quando il prezzo sale (long) sia quando scende (short), in base al tipo di contratto scelto.

: con i futures si può guadagnare sia quando il prezzo sale (long) sia quando scende (short), in base al tipo di contratto scelto. Copertura contro la volatilità: grazie alla possibilità di andare short, si possono proteggere le posizioni esistenti da eventuali ribassi, compensando le perdite dovute all’instabilità del mercato.

Svantaggi

Alto rischio legato alla leva : più alta è la leva, maggiori sono i potenziali profitti, ma anche le perdite possono rilevarsi consistenti. A seconda del margine di mantenimento richiesto, si può rischiare di perdere tutto il capitale iniziale molto rapidamente.

: più alta è la leva, maggiori sono i potenziali profitti, ma anche le possono rilevarsi consistenti. A seconda del margine di mantenimento richiesto, si può rischiare di perdere tutto il capitale iniziale molto rapidamente. Elevata complessità : i futures crypto sono strumenti molto complessi . E quanto spiegato finora è solo una panoramica: l’argomento richiederebbe una guida molto più approfondita. Pertanto è fondamentale comprendere ogni aspetto prima di iniziare .

: i futures crypto sono strumenti . E quanto spiegato finora è solo una panoramica: l’argomento richiederebbe una guida molto più approfondita. Pertanto è fondamentale . Non si possiedono realmente l’asset: i trader a lungo termine potrebbero non gradire il fatto che con i futures non si entra in possesso di alcun token. Di conseguenza, non sarà possibile utilizzarli per lo staking, né per accedere ad altre funzioni dell’ecosistema delle criptovalute.

Come scegliere una piattaforma per il trading di futures su criptovalute

Per scegliere una buona piattaforma di trading di futures crypto, è importante affidarsi esclusivamente a exchange affidabili, come quelli trattati in questo articolo.

Dovresti inoltre valutare ogni piattaforma seguendo criteri precisi. Prima di tutto, verifica le misure di sicurezza adottate e se offrono proof of reserves, elemento che dimostra trasparenza e tutela dei fondi degli utenti.

Controlla poi il numero di criptovalute e coppie di trading supportate: più sono, meglio è. Considera anche il livello di leva disponibile e, se sei disposto ad assumerti i rischi che comporta, scegli piattaforme che offrono leve più alte.

Esamina con attenzione il tipo di contratti disponibili, ricordando che i futures perpetui sono tra i più utilizzati e versatili.

Dai un’occhiata anche alla struttura delle commissioni, per assicurarti che non siano superiori alla media di mercato.

Valuta infine quali strumenti e funzionalità offre la piattaforma: è sempre positivo se include un’interfaccia intuitiva, diversi tipi di ordini, un’app mobile e strumenti avanzati per l’analisi grafica.

Criteri per la scelta di una piattaforma di trading di futures su criptovalute

La selezione di una piattaforma per il trading di futures su criptovalute dovrebbe basarsi su una serie di parametri oggettivi. È fondamentale affidarsi a exchange affidabili e trasparenti, preferibilmente quelli che offrono la proof of reserves, garanzia aggiuntiva sulla tutela dei fondi depositati.

Un altro aspetto da considerare è il numero di asset e coppie di trading supportati: una maggiore varietà consente un’esposizione più diversificata. Importante anche il livello di leva disponibile, soprattutto per chi è interessato a operazioni ad alto rischio/rendimento.

In questo ambito, le piattaforme che offrono leve elevate potrebbero risultare più adatte, purché accompagnate da strumenti di gestione del rischio.

La tipologia di contratti futures messi a disposizione è un ulteriore elemento da valutare: i contratti perpetui sono spesso preferiti per la loro flessibilità.

Anche la struttura delle commissioni va analizzata attentamente, verificando che i costi di trading siano in linea con la media del settore.

Infine, la presenza di funzionalità aggiuntive come un’interfaccia intuitiva, strumenti avanzati per l’analisi tecnica, applicazioni mobili e il supporto per ordini complessi rappresentano un valore aggiunto.

Procedura base per i trading di futures crypto

Per iniziare, è necessario registrare un account su una delle piattaforme supportate. In molti casi l’iscrizione può essere completata in pochi minuti senza la necessità immediata di verifica KYC, anche se quest’ultima diventa obbligatoria per sbloccare alcune funzioni e bonus.

Una volta creato l’account, si procede con il deposito dei fondi, che può avvenire tramite trasferimento di criptovalute da un wallet esterno oppure acquistando direttamente all’interno della piattaforma.

Molti exchange mettono a disposizione anche conti demo, utili per simulare operazioni senza rischiare capitale reale.

L’apertura di una posizione futures richiede la selezione dell’asset, l’impostazione del margine e la scelta del tipo di ordine. Le piattaforme moderne integrano indicazioni dettagliate che semplificano l’intero processo, guidando l’utente passo dopo passo.

Conclusione

Il trading di futures su criptovalute consente di speculare sull’andamento dei prezzi senza detenere direttamente gli asset, sfruttando la leva finanziaria per moltiplicare l’effetto degli investimenti. Si tratta di uno strumento avanzato, che può generare rendimenti elevati ma comporta anche un elevato livello di rischio.

Prima di iniziare, è consigliabile comprendere a fondo il funzionamento dei futures e le implicazioni legate alla leva. Le piattaforme presentate offrono strumenti e risorse per gestire questo tipo di operazioni, ma la consapevolezza e la prudenza restano fondamentali.

