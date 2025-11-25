Nuove meme coin dopo il crollo: è possibile un rally da 10x?

Il mercato delle criptovalute sembra attraversare una fase di relativa stabilità dopo settimane di forti correzioni. Sebbene i prezzi restino nettamente inferiori rispetto a due mesi fa, l’ondata di vendite intensive pare essersi finalmente attenuata. In questo scenario, molti investitori tornano a chiedersi quali criptovalute possano garantire rendimenti elevati ora che i livelli di ingresso sono nuovamente più convenienti.

Come spesso accade nei momenti di transizione, lo sguardo finisce sulle meme coin, una categoria notoriamente rischiosa ma spesso protagonista di performance straordinarie. Tra le migliori nuove meme coin, PepeNode e Maxi Doge si stanno distinguendo come potenziali vincitrici della prossima fase rialzista.

PepeNode unisce hype, gamification e mining virtuale

Da anni le meme coin rappresentano uno degli asset più speculativi del settore. Nessun altro segmento combina un rischio così elevato con un potenziale di guadagno tanto estremo, e le storie di piccoli investitori trasformati in milionari continuano ad attirare l’attenzione mediatica. Parallelamente, aumenti di prezzo nell’ordine di decine di migliaia di punti percentuali non sono rari, così come il rischio di perdita totale.

Il mercato, tuttavia, è saturo di progetti privi di utilità reale, spesso destinati a svanire poco dopo il lancio. Proprio per questo un’idea distintiva è essenziale, ed è qui che PepeNode si sta imponendo grazie a un modello che combina l’energia delle meme coin con elementi di gamification e un sistema di mining virtuale unico nel suo genere.

Con PepeNode, gli utenti acquistano nodi virtuali che possono essere aggiornati nel tempo. Più un nodo è avanzato, maggiore è la potenza di calcolo generata e più meme coin — tra cui $PEPE e $FARTCOIN — possono essere minate. Il progetto si configura come un ibrido tra gioco di strategia e simulatore di mining, con vari tipi di nodi che offrono stili di gioco diversi.

Inoltre, una parte dei token impiegati negli upgrade viene definitivamente bruciata, riducendo l’offerta complessiva e potenzialmente aumentando la scarsità.

La prevendita di $PEPENODE è attualmente in corso e ha raccolto 2,19 milioni di dollari, segnale di un interesse significativo da parte del mercato. Molti analisti ritengono che possa affermarsi come una delle migliori nuove meme coin subito dopo la quotazione.

Maxi Doge tenta di rinnovare la tradizione di Dogecoin

Dogecoin resta un punto di riferimento assoluto nell’universo delle meme coin. Da semplice scherzo online, ha raggiunto una capitalizzazione superiore a 50 miliardi di dollari nel 2021, ispirando una molteplicità di progetti successivi. Tuttavia, le dimensioni raggiunte rendono improbabili nuove esplosioni di prezzo di pari intensità.

Maxi Doge nasce per offrire a una nuova generazione ciò che Dogecoin ha rappresentato nei suoi primi anni. Il token $MAXI è attualmente in prevendita e ha già raccolto 4,19 milioni di dollari. La vendita è strutturata su fasce di prezzo crescenti, consentendo ai primi investitori di ottenere vantaggi immediati prima del debutto sul mercato.

La tokenomics introduce inoltre elementi più moderni rispetto a Dogecoin: un’offerta massima fissa, simile a quella di Bitcoin, e un sistema di staking che riduce la quantità di token in circolazione, aumentando la potenziale reattività del prezzo nel momento della quotazione.

