Mancano due settimane alla fine della presale di Best Wallet Token (BEST)

I wallet non-custodial sono portafogli digitali largamente utilizzati nel campo delle criptovalute, in quanto permettono agli utenti di accedere ai fondi liberamente e di averne la gestione completa.

Best Wallet è uno dei wallet preferiti del momento, in quanto presenta un’interfaccia semplice e diverse funzioni interessanti.

Inoltre, il token nativo BEST permette di ottenere diversi vantaggi all’interno dell’ecosistema.

L’asset è attualmente venduto in presale a un prezzo vantaggioso e verrà lanciato sul mercato tra due settimane, dopo aver raccolto 17 milioni di dollari.

BEST può rivelarsi un buon investimento per i trader in cerca di nuovi asset per differenziare il proprio portafoglio, così come per chi usa Best Wallet.

Il token BEST: staking, governance e commissioni ridotte

BEST Token è al centro dell’ecosistema di Best Wallet, in quanto si può usare per effettuare operazioni sul Best DEX con commissioni ridotte.

Il Best DEX è l’exchange decentralizzato integrato del portafoglio, dove è possibile scambiare criptovalute utilizzando direttamente l’app di Best Wallet.

I titolari di BEST possono fare staking e ricevere ricompense passive basate su un APY dinamico, inoltre possono ottenere diritti di governance per partecipare alle decisioni strategiche dell’ecosistema progetto e contribuire direttamente alla sua evoluzione.

Per sapere come comprare BEST Token in presale è possibile leggere questa guida passo passo.

Un wallet multi-chain completo e versatile

Passando a Best Wallet, il portafoglio è stato progettato per offrire un’esperienza versatile, con supporto esteso per Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Smart Chain, Base e Polygon, a cui si aggiungeranno presto altre blockchain.

Questa architettura multi-chain consente agli utenti di gestire e scambiare una vasta gamma di criptovalute da un’unica interfaccia, semplificando l’interazione con i diversi ecosistemi.

Il wallet è disponibile gratuitamente come applicazione per Android e iOS, caratterizzata da un design pulito e da un’interfaccia intuitiva.

Il team di sviluppo sta lavorando su un’estensione per desktop, in modo da andare incontro alle esigenze dei trader che preferiscono operare dal proprio PC o laptop.

Sicurezza avanzata con tecnologia Fireblocks MPC

Sul piano della sicurezza, Best Wallet adotta le tecnologie più moderne. L’infrastruttura del wallet si basa sulla tecnologia Fireblocks MPC (Multi-Party Computation), considerata uno degli standard più avanzati per la protezione degli asset digitali.

Questo sistema consente di creare backup cloud crittografati per tutti i wallet multi-chain, eliminando la necessità della tradizionale seed phrase e garantendo al tempo stesso che il controllo resti nelle mani dell’utente.

Completano il quadro funzioni come l’autenticazione biometrica, la verifica a due fattori e la gestione decentralizzata delle chiavi, che rafforzano ulteriormente la protezione dei fondi.

Accesso ai migliori token in presale

Best Wallet integra una sezione dedicata agli Upcoming Tokens, dove vengono presentate le criptovalute più promettenti in fase di lancio o di prevendita.

Questa funzione consente di investire in anticipo su nuovi asset a un valore inferiore rispetto a quello di mercato, permettendo agli utenti di partecipare a progetti emergenti prima che vengano lanciati sul mercato.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.