La presale di Bitcoin Hyper supera  $26 milioni di dollari

Bitcoin Hyper (HYPER) ha superato i 26 milioni di dollari raccolti nella sua presale, con afflussi di oltre 239.000 dollari registrati negli ultimi giorni.

Il progetto nasce con l’obiettivo di risolvere il problema di scalabilità di Bitcoin, integrando la sicurezza della sua rete originaria con la velocità della Solana Virtual Machine (SVM).

Attraverso un bridge decentralizzato, gli utenti possono trasferire BTC sulla rete Layer-2 di Hyper, coniare un equivalente tokenizzato e accedere a transazioni quasi istantanee e a costi bassi.

Questo sistema permette inoltre di usufruire di funzionalità DeFi e di una piena interoperabilità cross-chain.

Il token nativo HYPER, venduto attualmente in presale a un valore conveniente, alimenta l’intero ecosistema.

HYPER si potrà usare per pagare le commissioni, partecipare alla governance e fare staking con ricompense passive basate su un APY dinamico.

Il limite strutturale di Bitcoin

Bitcoin è la criptovaluta con il valore e il market cap più alti sul mercato. Il market cap supera i 2.000 miliardi di dollari.

Tuttavia, il limite strutturale di Bitocoin è ben noto nel campo delle criptovalute. La lentezza della rete Bitcoin, con circa 7 transazioni al secondo (TPS) e commissioni che posson superare i 100 dollari, la rendono obsoleta, specialmente in confronto a Ethereum e Solana.

In questo scenario Bitcoin Hyper (HYPER) vuole provare a migliorare le prestazioni della rete Bitcoin.

Con oltre 26 milioni di dollari raccolti in presale, il progetto si propone colmare il gap tecnologico con le altre blockchain.

Combinando la sicurezza di Bitcoin con la potenza e la rapidità della Solana Virtual Machine, Bitcoin Hyper aprirà la rete del BTC a pagamenti, applicazioni decentralizzate e DeFi.

I trader interessati possono comprare Bitcoin Hyper seguendo questa pratica guida all’acquisto.

Come funziona la rete di Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper mira a migliorare l’efficienza della rete Bitcoin tramite una Layer-2 ancorata direttamente alla blockchain principale.

Si tratta di un livello aggiuntivo che conserva la sicurezza di Bitcoin integrando la Solana Virtual Machine (SVM), progettata per offrire una maggiore velocità di elaborazione.

L’utente invia i suoi BTC a un indirizzo verificato e uno smart contract ne registra la transazione sulla blockchain di Bitcoin, generando un importo equivalente sulla rete Hyper.

Su questo livello, le operazioni vengono elaborate con tempi inferiori al secondo e costi sensibilmente ridotti rispetto alla mainnet.

Le transazioni vengono poi verificate tramite zero-knowledge proof e registrate sulla rete principale, mantenendo così l’integrità del sistema e la sicurezza dei fondi.

La compatibilità con la SVM consente agli sviluppatori di trasferire applicazioni già attive su Solana verso Bitcoin Hyper, facilitando l’integrazione di piattaforme DeFi, marketplace NFT e protocolli interoperabili con Ethereum, Solana e Bitcoin.

In questo modo, la rete punta a rendere più accessibili funzionalità avanzate come lo staking e lo scambio cross-chain con costi contenuti.

Una presale da record e prospettive di crescita

L’interesse verso Bitcoin Hyper si è riflesso anche nei risultati della raccolta fondi: la presale ha superato i 26 milioni di dollari, con quattro operazioni di rilievo nelle ultime 24 ore per un totale di 239.200 dollari (20.100$, 10.400$, 140.300$ e 68.400$).

Secondo alcune proiezioni, il valore del token HYPER potrebbe raggiungere 1,50 dollari entro il 2030, a condizione che il progetto rispetti la roadmap e continui ad ampliare la base di utenti.

All’interno della rete, HYPER funge da strumento per pagare le commissioni, partecipare alla governance e accedere a nuove applicazioni sviluppate sull’infrastruttura Hyper.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.