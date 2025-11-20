La prevendita crypto di Bitcoin Hyper raccoglie 28 milioni di dollari

La rete di Bitcoin è sempre stata considerata un riferimento per quanto riguarda la sicurezza e la solidità. Ed effettivamente, la mainnet è stata costruita per trasferimenti peer-to-peer affidabili, dimostrando la sua solidità negli anni.

Tuttavia, i trader sanno che la rete Bitcoin risulta abbastanza obsoleta, specialmente in confronto a blockchain come Ethereum o Solana.

La lentezza nel processare transazioni ad alto volume e i costi elevati inei momenti di congestione sono due punti negativi, ai quali si aggiunge una poca versatilità generale.

Infatti, a differenza di altre blockchain, sulla rete Bitcoin non è possibile sviluppare applicazioni decentralizzate.

Per questo, le reti Layer-2 alleggeriscono il carico delle blockchain principali, consentendo operazioni più rapide e a costi ridotti.

Ethereum è stata pioniera in questo campo, con il successo di soluzioni come Arbitrum, Optimism e Base. Su Bitcoin ci sono Layer-2 che ne aumentano la scalabilità come Lightning Network, Stacks e RSK per gli smart contract e dApp.

Di recente, la nuova Layer-2 Bitcoin Hyper sta attirando l’interesse dei trader, con più di 28 milioni raccolti in presale.

Le caratteristiche di Bitcoin Hyper

La proposta tecnica di Bitcoin Hyper si basa su un bridge decentralizzato che permette di trasferire Bitcoin dalla mainnet alla Layer-2, costruita sulla Solana Virtual Machine (SVM).

Una volta inviati, i BTC vengono cambiati in token per la rete Hyper, dove si possono utilizzare per transazioni veloci e a costi ridotti.

Questo passaggio abilita attività impossibili sulla rete principale, come lo staking o l’utilizzo di protocolli DeFi.

I trader possono ritirare i token dalla Layer-2 per riportarli al loro stato originale di BTC in ogni momento, con un passaggio rapido e fluido.

Sulla carta, la Layer-2 dovrebbe mantenere la stessa identica sicurezza della mainnet, assicurando la massima protezione da attacchi hacker e perdite di dati.

Il token nativo HYPER permette di pagare le commissioni sulla Layer-2, per partecipare ai meccanismi di governance e per lo staking.

Nei prossimi mesi dovrebbero essere introdotti strumenti base per l’utilizzo della rete, tra cui un block explorer e un wallet dedicato.

Il whitepaper del progetto menziona anche possibili estensioni future, come funzionalità per smart contract semplificati e spazi destinati a progetti NFT o applicazioni legate al gaming.

I trader interessati a investire nel progetto, possono leggere questa pratica guida all’acquisto del token HYPER in presale.

Tokenomics di Bitcoin Hyper

Concludiamo l’articolo presentando la tokenomics di Bitcoin Hyper. La fornitura totale ammonta a 21 miliardi di token HYPER, suddivisa in più categorie operative.

Sviluppo (30%) : risorse destinate al lavoro tecnico sulla Layer-2, all’aggiornamento dell’infrastruttura e alle funzionalità previste dal progetto, tra cui bridge, smart contract e componenti aggiuntivi.

: risorse destinate al lavoro tecnico sulla Layer-2, all’aggiornamento dell’infrastruttura e alle funzionalità previste dal progetto, tra cui bridge, smart contract e componenti aggiuntivi. Tesoreria (25%) : fondo utilizzato per la gestione finanziaria del progetto e per eventuali necessità operative future.

: fondo utilizzato per la gestione finanziaria del progetto e per eventuali necessità operative future. Marketing (20%) : quota riservata a comunicazione, partnership e iniziative utili a sostenere la visibilità del progetto nel tempo.

: quota riservata a comunicazione, partnership e iniziative utili a sostenere la visibilità del progetto nel tempo. Ricompense (15%) : token destinati a staking e programmi di incentivazione rivolti agli utenti.

: token destinati a staking e programmi di incentivazione rivolti agli utenti. Listings (10%): riserve allocate per fornire liquidità al momento del listihng su exchange centralizzati e decentralizzati.

La distribuzione mira a coprire le esigenze principali del progetto, evitando concentrazioni eccessive in singole aree.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.