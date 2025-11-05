SUBBD andamento futuro e prospettive di crescita del token

Il token SUBBD nasce nel 2025 con l’obiettivo di rivoluzionare l’economia della creazione di contenuti grazie all’integrazione tra blockchain ed intelligenza artificiale. Sviluppata sulla rete Ethereum, la piattaforma introduce un modello che consente ai fan di sostenere in modo diretto i loro creator preferiti, accedendo a contenuti esclusivi ed esperienze personalizzate.

Il token nativo $SUBBD svolge un ruolo centrale in questo ecosistema: permette di ottenere sconti sugli abbonamenti, partecipare alla governance e accedere alle funzionalità avanzate della piattaforma. Con una supply totale di 1.000.000.000 token e un prezzo iniziale di prevendita fissato a $0,055075, la capitalizzazione di mercato di partenza si attesta intorno ai 55 milioni di dollari.

La distribuzione dei token è orientata a sostenere la crescita della piattaforma. Il 30% della supply è riservato al marketing, per facilitare l’espansione dell’ecosistema e il coinvolgimento di creator e utenti. Il 20% è destinato allo sviluppo del prodotto, mentre il 18% sostiene la liquidità sugli exchange, elemento essenziale per garantire stabilità nei primi scambi.

A queste percentuali si aggiungono quote più ridotte: il 7% per la community, il 10% per gli airdrop, il 5% per i creator, il 5% per il bilancio e il 5% per i premi legati allo staking.

Quest’ultimo rappresenta uno degli elementi più attrattivi del progetto: è possibile mettere in staking fino a 250 milioni di token con un APY del 20%, ottenendo non soltanto rendimenti ma anche crediti per accedere a contenuti premium.

La prevendita prevede la vendita del 20% della supply totale, pari a 200 milioni di token, con un obiettivo di raccolta pari a 11.118.000 dollari. Entro la fase finale della prevendita, prevista per il 29 giugno 2025, il valore del token dovrebbe salire a $0,055975.

L’incremento previsto segue una progressione graduale, legata sia al crescente sostegno degli investitori sia all’espansione delle funzionalità intelligenti integrate nella piattaforma.

Qui trovi il nostro articolo su come comprare SUBBD.

Previsioni di prezzo dal 2025 al 2030

Le previsioni di prezzo di SUBBD nei prossimi anni dipendono principalmente dall’adozione della piattaforma e dalle condizioni di mercato. Considerato il valore previsto di $0,055975 entro metà 2025, si stima che entro la fine dello stesso anno il prezzo possa oscillare tra $0,056975 e $0,057575, con un incremento compreso tra il 3,59% e il 4,68% rispetto al valore iniziale di prevendita.

L’espansione della base utenti, in particolare dei fan che sosterranno attivamente i creator attraverso staking e abbonamenti, potrebbe contribuire a una crescita più significativa.

Nel 2026 le prospettive restano positive: con un progressivo aumento del numero di creatori attivi e la maggiore familiarità degli utenti con gli strumenti AI integrati, il token potrebbe raggiungere un valore compreso tra $0,058776 e $0,061035, con una media stimata di $0,059906.

Ciò corrisponde a un potenziale incremento tra il 6,72% e il 10,82%. L’evoluzione continua della piattaforma e il consolidamento della community potrebbero rendere questi dati realistici.

Guardando al 2030, la combinazione tra crescita dell’adozione e sviluppo del settore Web3 potrebbe portare SUBBD a valori compresi tra $0,079688 e $0,094693, traducendosi in un aumento potenziale tra il 44,69% e il 71,92% rispetto al prezzo iniziale.

Previsioni di crescita SUBBD (2025 – 2030)

Previsione di crescita per il 2025

Massimo: $0,057575, Minimo: $0,056975, Media: $0,057275

Minimo: Media: Aumento massimo: 4,54%, Aumento minimo: 3,45%

Previsione di crescita per il 2026

Massimo: $0,061035, Minimo: $0,058776, Media: $0,059906

Aumento massimo: 10,82%

Aumento minimo: 6,72%

Previsione di crescita per il 2027

Massimo: $0,067573, Minimo: $0,062422, Media: $0,064998

Aumento massimo: 22,70% ,Aumento minimo: 13,34%

Previsione di crescita per il 2028

Massimo: $0,077124, Minimo: $0,067176, Media: $0,072150

Minimo: Media: Aumento massimo: 40,03% , Aumento minimo: 21,98%

Previsione di crescita per il 2029

Massimo: $0,085576, Minimo: $0,073219, Media: $0,079398

Aumento massimo: 55,39%, Aumento minimo: 32,95%

Previsione di crescita per il 2030

Massimo: $0,094693, Minimo: $0,079688, Media: $0,087191

Minimo: Media: Aumento massimo: 71,92%, Aumento minimo: 44,69%

L’elenco evidenzia una progressione costante dal 2025 al 2030, con incrementi annui graduali ma significativi, sostenuti da una strategia di lungo termine e da una chiara quantità di utilità reale all’interno del sistema.

Cosa rende SUBBD una piattaforma innovativa nella creator economy

SUBBD nasce come risposta alle principali criticità che creator e fan devono affrontare sulle piattaforme tradizionali, come costi elevati, mancanza di controllo sugli algoritmi e limitato coinvolgimento della community. La piattaforma consente ai creator di monetizzare tramite abbonamenti, donazioni, contenuti pay-per-view e NFT, mantenendo la piena proprietà delle proprie opere. L’uso dell’intelligenza artificiale consente inoltre funzionalità avanzate come generazione di immagini, clonazione vocale e automazione dei flussi di lavoro, rendendo più efficiente la produzione di contenuti.

La presenza di una Creator Academy offre risorse per favorire la crescita e migliorare la produttività, mentre strumenti per i fan permettono la creazione di media personalizzati, consolidando il coinvolgimento attivo. L’integrazione della governance permette ai possessori di token di partecipare alle decisioni, orientando l’evoluzione della piattaforma in modo condiviso.

Grazie a questo modello, SUBBD si distingue da realtà come Patreon o YouTube, proponendosi come un ecosistema trasparente, decentralizzato e partecipativo. Con il suo posizionamento tra le crypto legate all’AI che potrebbero prosperare nei prossimi anni, il token SUBBD rappresenta un progetto con solide basi strutturali e potenzialità di crescita sostenute dal mercato della creator economy, oggi stimato in circa 85 miliardi di dollari.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.