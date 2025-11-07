L’indice crypto Fear & Greed risale dalla “paura estrema”: segnali di possibile rimbalzo per Bitcoin

Il mercato delle criptovalute mostra i primi segnali di sollievo dopo settimane di tensione. Il Crypto Fear & Greed Index, indicatore che misura il sentiment complessivo degli investitori, è risalito dai livelli di “paura estrema” (23 punti) a una fascia di “paura” (27 punti), suggerendo un leggero miglioramento del clima di fiducia.

Il parziale recupero segue un periodo di forte volatilità che ha visto Bitcoin (BTC) scendere sotto i 100.000 dollari, toccando un minimo locale di 98.900 dollari dopo un picco a 126.000 dollari.

Sebbene la correzione abbia ridotto il valore della principale criptovaluta di circa il 22%, la difesa del livello psicologico dei 100.000 dollari da parte dei compratori ha contribuito a stabilizzare il mercato.

Secondo gli analisti, fasi di forte timore come quella attuale hanno spesso coinciso con punti di minimo significativi nel passato.

L’indicatore True MVRV, che confronta il valore di mercato di Bitcoin con il suo valore “reale”, si trova attualmente a 1,38.

Storicamente, valori inferiori a 1,5 hanno anticipato fasi di accumulo e successivi rialzi, mentre letture superiori a 2 hanno segnalato eccessi di mercato e possibili inversioni al ribasso.

Anche la liquidità disponibile rappresenta un elemento incoraggiante. I dati di CryptoQuant mostrano che le riserve di stablecoin su Binance hanno raggiunto un massimo di nove mesi, avvicinandosi a 10 miliardi di dollari.

Questa liquidità “in attesa” potrebbe tornare rapidamente sul mercato qualora il sentiment e le condizioni macroeconomiche migliorassero.

Resta comunque evidente che gran parte delle vendite recenti si è concentrata proprio su Binance, che continua a influenzare in modo determinante i movimenti di prezzo di Bitcoin.

Attualmente, si stima che vengano trasferiti verso l’exchange circa 3.000 BTC al giorno per operazioni di vendita.

La leggera diminuzione dei flussi netti in uscita dai wallet degli investitori lascia intravedere un possibile rallentamento della pressione di vendita.

Se questa tendenza dovesse consolidarsi, potrebbe aprirsi la strada a una ripresa graduale del mercato, con Bitcoin pronto a tentare un nuovo movimento rialzista nelle prossime settimane.

In collaborazione con ClickOutMedia

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.