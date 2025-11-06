Michael Saylor e Robert Kiyosaki: Bitcoin a $150-200K entro fine 2025 

Le previsioni sul futuro di Bitcoin tornano al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni di due figure simbolo del mondo finanziario e cripto: Michael Saylor, presidente esecutivo di MicroStrategy, e Robert Kiyosaki, autore del bestseller Rich Dad Poor Dad. In un momento in cui BTC oscilla tra i 100.000 e i 110.000 dollari, in calo rispetto al recente massimo storico di 126.000, entrambi hanno suggerito che la principale criptovaluta potrebbe raddoppiare di valore entro la fine del 2025. Il loro ottimismo si inserisce in un quadro di mercato che appare tutt’altro che privo di sfide, ma che continua a offrire spazio a nuovi progetti capaci di rafforzare l’infrastruttura di Bitcoin, come nel caso del nascente Layer-2 Bitcoin Hyper.

Saylor, intervistato da CNBC, ha definito solido il ciclo di crescita di Bitcoin, nonostante i contraccolpi derivanti dalla maxi-liquidazione da 19 miliardi di dollari che ha attraversato il mercato il 10 ottobre. Secondo lui, la crescente regolamentazione e la maggiore maturità dell’industria stanno progressivamente riducendo la volatilità, aprendo la strada a una nuova fase di crescita. Ha indicato una valutazione di 150.000 dollari entro la fine del 2025 come obiettivo credibile, sostenuto anche dal consenso degli analisti che seguono MicroStrategy. Nella sua visione di lungo termine, il prezzo di BTC potrebbe arrivare a un milione di dollari nei prossimi otto anni, fino a raggiungere addirittura i venti milioni nel corso dei due decenni successivi.

Su un fronte simile, ma con toni ancora più ottimistici, si colloca Robert Kiyosaki. L’autore ha dichiarato di detenere milioni di dollari in Bitcoin, affermando di attendersi un’impennata del prezzo fino a 200.000 dollari già entro fine anno. Ha accompagnato la sua previsione con una riflessione sul comportamento degli investitori, sostenendo che la paura delle fluttuazioni di breve periodo impedisce a molti di cogliere i vantaggi del lungo termine.

Bitcoin Hyper, l’alternativa sulla Layer-2

In questo clima di forti attese, l’interesse verso tecnologie in grado di rendere Bitcoin più scalabile e utilizzabile cresce in maniera significativa. Tra queste, Bitcoin Hyper sta emergendo come uno dei progetti più discussi. Nasce con l’obiettivo di risolvere una delle criticità più note della rete Bitcoin, ossia la lentezza e il costo delle transazioni, un limite che diventa sempre più evidente man mano che l’adozione globale di BTC accelera. Oggi una transazione può richiedere quasi un’ora per essere confermata e comportare costi non trascurabili, un ostacolo che frena l’utilizzo quotidiano di Bitcoin come mezzo di pagamento e come infrastruttura per applicazioni decentralizzate.

Bitcoin Hyper propone un’alternativa concreta attraverso un Layer-2 capace di ridurre drasticamente tempi e costi, rendendo l’invio di BTC cento volte più veloce e più economico. Una soluzione del genere ridefinirebbe il ruolo di Bitcoin nel panorama delle criptovalute, favorendo un uso più fluido nei pagamenti, nelle microtransazioni e nelle applicazioni decentralizzate che oggi preferiscono reti come Ethereum o Solana. La crescita del progetto non dipende esclusivamente dall’adozione del Layer-2, ma la sua economia interna beneficia direttamente dall’aumento del traffico sulla rete. Ogni transazione genera infatti entrate per il treasury, che vengono poi distribuite agli investitori tramite ricompense di staking, creando un ciclo virtuoso tra utilizzo della rete e valore del token.

La presale di Bitcoin Hyper rappresenta una delle fasi più strategiche per chi desidera entrare nel progetto. Il prezzo del token aumenta progressivamente a intervalli regolari e questo meccanismo rende particolarmente vantaggiosa la partecipazione nelle prime fasi. A ciò si aggiungono ricompense di staking estremamente elevate, destinate però a ridursi man mano che nuovi investitori vi partecipano. La tokenomics è stata strutturata in modo da garantire sostenibilità, con una parte della fornitura totale destinata esclusivamente agli staking rewards fino all’avvio completo della rete Layer-2, momento dal quale il sistema potrà autosostenersi grazie alle commissioni di transazione. Qui una guida su come acquistare Bitcoin Hyper.

Previsioni del prezzo di Bitcoin Hyper

Le previsioni sul prezzo del token riflettono un percorso di crescita graduale ma continuo. Il 2025 sarà dominato dallo sviluppo e dal consolidamento della presale, con un debutto in borsa previsto a un valore attorno a 0,0425 dollari. In un contesto di mercato favorevole e con la spinta proveniente dal sentiment rialzista generato dalle previsioni su Bitcoin, il token potrebbe raggiungere un picco di circa 0,21 dollari nei mesi successivi, per poi stabilizzarsi verso fine anno attorno a una media di 0,18 dollari.

2026

Il 2026 segnerà una fase decisiva, caratterizzata dal lancio effettivo del Layer-2. L’adozione iniziale potrebbe essere graduale, ma la crescente congestione della rete Bitcoin potrebbe accelerare in modo significativo l’interesse verso alternative più efficienti. In questo scenario, il valore medio del token è stimato attorno a 0,475 dollari, con possibilità di picchi fino a 0,65.

2030

L’orizzonte di lungo termine, che guarda al 2030, riflette un contesto in cui Bitcoin potrebbe aver raggiunto livelli di prezzo superiori ai due milioni di dollari, con un’adozione globale senza precedenti. In una simile configurazione, Bitcoin Hyper potrebbe consolidarsi come principale canale per le transazioni BTC, sostenendo un valore medio del token vicino ai 1,90 dollari e un potenziale massimo di circa 3,05.

Alla luce di queste prospettive, Bitcoin Hyper si propone come uno dei progetti più interessanti del momento. Offre una soluzione concreta a un limite storico di Bitcoin e si inserisce in un mercato che, secondo le previsioni dei principali protagonisti del settore, si prepara a un nuovo ciclo di crescita.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.