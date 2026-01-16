Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis

Oggi scegliere Coinbase conviene. Aprendo un conto gratuito su questo exchange ottieni subito la possibilità di acquistare, vendere, scambiare e detenere oltre 260 criptovalute. Oltre a un portafoglio molto ricco e variegato, hai anche inclusa la Carta Visa gratuita che ti permette di spendere i tuoi asset digitali nel mondo reale. Un’ottima comodità per te che non vuoi lasciare ferme le tue crypto, ma vuoi sfruttarne ogni vantaggio.

La cosa interessante è che puoi vincere fino a 150 euro in Bitcoin gratis. Dopo aver aperto il tuo conto tramite la registrazione effettua il tuo primo deposito e scambio. Dopodiché comparirà una ruota. Cliccaci sopra e aspetta. Si vince sempre e fino a 150 euro in Bitcoin. Niente male vero? Questo bonus ti verrà pagato entro 24 ore dalla vincita. Un ottimo modo per iniziare su questa piattaforma.

E per le aziende, a breve sarà anche possibile creare stablecoin personalizzate. Infatti, l’azienda ha dichiarato: “Stiamo cambiando tutto questo con Coinbase Custom Stablecoins , una soluzione ‘stablecoin-as-a-service’ che consente a qualsiasi azienda di creare una nuova stablecoin personalizzata, supportata 1:1 da un mix flessibile di USDC e altre stablecoin USD, senza dover costruire una propria infrastruttura“.

Coinbase è in continua crescita

Coinbase è una delle piattaforme di criptovalute sul mercato in continua crescita. Gli utenti la scelgono perché offre semplicità e sicurezza. Ogni funzionalità è accessibile e tutti possono iniziare a muovere i primi passi nel mondo delle cypto. Inoltre, questa piattaforma offre anche funzionalità professionali per i trader più esperti. C’è spazio davvero per tutti. Vivi un’esperienza soddisfacente aprendo un conto gratuito.

Per chi è immerso in questo mercato c’è anche Coinbase One che riduce a zero le commissioni di trading o Coinbase Advanced per commissioni Maker basate sul volume a partire dallo 0%. Entra anche tu a far parte dei milioni di utenti e aziende che stanno scambiando criptovalute su questo exchange.

