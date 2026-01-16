 Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis

Scegli Coinbase per acquistare, vendere, scambiare e detenere criptovalute: carta Visa gratuita inclusa e fino a 150€ in Bitcoin gratis.
Scegli Coinbase: carta gratuita e 150€ in Bitcoin gratis
Fintech Criptovalute
Scegli Coinbase per acquistare, vendere, scambiare e detenere criptovalute: carta Visa gratuita inclusa e fino a 150€ in Bitcoin gratis.
Coinbase

Oggi scegliere Coinbase conviene. Aprendo un conto gratuito su questo exchange ottieni subito la possibilità di acquistare, vendere, scambiare e detenere oltre 260 criptovalute. Oltre a un portafoglio molto ricco e variegato, hai anche inclusa la Carta Visa gratuita che ti permette di spendere i tuoi asset digitali nel mondo reale. Un’ottima comodità per te che non vuoi lasciare ferme le tue crypto, ma vuoi sfruttarne ogni vantaggio.

Ottieni fino a 150€ in Bitcoin

La cosa interessante è che puoi vincere fino a 150 euro in Bitcoin gratis. Dopo aver aperto il tuo conto tramite la registrazione effettua il tuo primo deposito e scambio. Dopodiché comparirà una ruota. Cliccaci sopra e aspetta. Si vince sempre e fino a 150 euro in Bitcoin. Niente male vero? Questo bonus ti verrà pagato entro 24 ore dalla vincita. Un ottimo modo per iniziare su questa piattaforma.

E per le aziende, a breve sarà anche possibile creare stablecoin personalizzate. Infatti, l’azienda ha dichiarato: “Stiamo cambiando tutto questo con Coinbase Custom Stablecoins , una soluzione ‘stablecoin-as-a-service’ che consente a qualsiasi azienda di creare una nuova stablecoin personalizzata, supportata 1:1 da un mix flessibile di USDC e altre stablecoin USD, senza dover costruire una propria infrastruttura“.

Coinbase è in continua crescita

Coinbase è una delle piattaforme di criptovalute sul mercato in continua crescita. Gli utenti la scelgono perché offre semplicità e sicurezza. Ogni funzionalità è accessibile e tutti possono iniziare a muovere i primi passi nel mondo delle cypto. Inoltre, questa piattaforma offre anche funzionalità professionali per i trader più esperti. C’è spazio davvero per tutti. Vivi un’esperienza soddisfacente aprendo un conto gratuito.

Ottieni fino a 150€ in Bitcoin

Per chi è immerso in questo mercato c’è anche Coinbase One che riduce a zero le commissioni di trading o Coinbase Advanced per commissioni Maker basate sul volume a partire dallo 0%. Entra anche tu a far parte dei milioni di utenti e aziende che stanno scambiando criptovalute su questo exchange.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Presta attenzione al fatto che i CFD sono strumenti complessi con un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. L’81% degli investitori perde denaro quando fa trading di CFD con questo broker. Considera se hai compreso il funzionamento dei CFD, e se puoi prenderti l’alto rischio di perdere i tuoi soldi.Le performance passate non sono indicazione di risultati futuri. La storia degli andamenti di trading è inferiore a 5 anni completi e può non essere sufficiente come base per decisioni di investimento.

Pubblicato il 16 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi

Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi
BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni

BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni
Coinbase sta regalando 150€ in Bitcoin a tutti i nuovi clienti: approfittane

Coinbase sta regalando 150€ in Bitcoin a tutti i nuovi clienti: approfittane
Conto corrente BBVA a canone zero: ora con interessi e cashback al 3% per 6 mesi

Conto corrente BBVA a canone zero: ora con interessi e cashback al 3% per 6 mesi
Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi

Dai valore ai tuoi risparmi: scopri l'opzione di Trade Republic senza rischi
BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni

BBVA: conto online con 3% di remunerazione per i primi 6 mesi senza condizioni
Coinbase sta regalando 150€ in Bitcoin a tutti i nuovi clienti: approfittane

Coinbase sta regalando 150€ in Bitcoin a tutti i nuovi clienti: approfittane
Conto corrente BBVA a canone zero: ora con interessi e cashback al 3% per 6 mesi

Conto corrente BBVA a canone zero: ora con interessi e cashback al 3% per 6 mesi
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
16 gen 2026
Link copiato negli appunti