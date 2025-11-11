XRP in crescita mentre 5 ETF spot si avvicinano al lancio

Il valore di XRP è salito di circa il 12% nelle ultime 24 ore, raggiungendo 2,52 dollari, dopo che la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ha inserito cinque ETF spot su XRP nella sua lista di strumenti “attivi e in pre-lancio”.

La notizia ha alimentato le speculazioni sull’imminente arrivo di fondi negoziati in borsa dedicati al token di Ripple, seguendo il percorso già tracciato da Bitcoin ed Ethereum.

L’inserimento nella lista DTCC rappresenta un passo cruciale verso l’approvazione di questi strumenti. La DTCC è infatti l’infrastruttura centrale di compensazione e regolamento dei mercati statunitensi, responsabile di oltre 3,7 quadrilioni di dollari in transazioni nel 2024.

Ogni ETF scambiato negli Stati Uniti deve essere registrato presso questa entità, che funge da punto di contatto tra Wall Street e gli asset digitali.

Tuttavia, la presenza sul sito non implica un via libera immediato alla negoziazione, ma indica che gli emittenti hanno completato le fasi preliminari in attesa dell’approvazione finale della SEC.

Un ETF spot su XRP aprirebbe nuovi canali istituzionali per l’accesso al token, consentendo a broker e gestori patrimoniali di offrire esposizione a XRP tramite strumenti regolamentati.

Ciò potrebbe ridurre le barriere d’ingresso per fondi pensione e investitori istituzionali, che finora non hanno potuto acquistare criptovalute direttamente.

In prospettiva, l’approvazione di tali fondi rafforzerebbe lo status di XRP come prodotto finanziario regolamentato, aumentando la profondità del mercato e migliorando la liquidità complessiva.

Nonostante l’entusiasmo, restano diversi ostacoli normativi: la SEC non ha ancora approvato alcuna richiesta di ETF su XRP, e i documenti ufficiali 19b-4 e S-1 non sono stati ancora validati.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non rappresentano una consulenza finanziaria, fiscale o legale. Ogni decisione di investimento comporta rischi e dovrebbe essere presa dopo aver consultato un professionista qualificato. L’autore e la redazione non si assumono responsabilità per eventuali perdite derivanti dall’utilizzo di questi contenuti. Alcuni link presenti potrebbero essere affiliati: possiamo ricevere una commissione se effettui un’azione tramite tali link.