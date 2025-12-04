 Fatti furbo: risparmia sulla bolletta con Octopus Energia
Perché spendere di più quando con Octopus Energia risparmi subito sui costi di energia e gas dalla prossima bolletta grazie alla nuova promo.
Fintech
Octopus Energia

Fatti furbo! Inizia a risparmiare dalla prossima bolletta sui costi di energia e gas grazie alla nuova offerta di Octopus Energia. Questo fornitore, scelto da milioni di utenti, è l’occasione perfetta per combattere il carovita che ti sta soffocando. Scopri la nuova offerta sulle due tariffe Octopus Fissa 12M e Octopus Flex. Puoi scegliere quella che fa al caso tuo e della tua famiglia.

Risparmia subito scegliendo Octopus

Con Octopus Fissa 12M hai un costo fisso della materia prima, bloccato per ben 12 mesi. In altre parole, non dovrai preoccuparti dei prossimi aumenti almeno per un anno. Poi vedrai cosa fare per risparmiare. Nello specifico, questa tariffa offre costi sulla materia prima decisamente concorrenziali, nello specifico abbiamo:

  • Monoraria:
    • Materia Prima Luce a 0,1045 €/kWh;
      • Commercializzazione a 72 €/anno;
    • Materia Prima Gas a 0,36 €/Smc;
      • Commercializzazione a 84 €/anno.

Si tratta di un’ottima opportunità che ti regala solo Octopus Energia. Bloccando il prezzo della materia prima e dei costi di commercializzazione per un anno ti assicuri un lungo risparmio senza preoccupazione. Quando finiranno i 12 mesi sarai tu a scegliere nuovamente la tariffa più conveniente per te, tra Fissa o Flex, e così continuare a risparmiare senza stress.

Octopus Energia ha un’offerta a prezzo indicizzato per te

Se vuoi sfruttare le occasioni del mercato, Octopus Energia ha un’offerta dedicata proprio a te. Si chiama Octopus Flex che propone il costo della materia prima indicizzato. Questo significa che potrai beneficiare dei ribassi del costo di luce e gas nelle fasi dell’anno in cui il prezzo si abbassa. Ecco la promozione nei dettagli:

  • Monoraria:
    • Materia Prima Luce PUN Mono + 0,0088 €/kWh;
      • Commercializzazione a 72 €/anno;
    • Materia Prima Gas PSVDAm + 0,08 €/Smc;
      • Commercializzazione a 84 €/anno.
  • Multioraria:
    • Materia Prima Luce F1 F2 F3 PUN Mono + 0,0088 €/kWh;
      • Commercializzazione a 72 €/anno;
    • Materia Prima Gas PSVDAm + 0,08 €/Smc;
      • Commercializzazione a 84 €/anno.
Grazie a questa offerta ottieni un prezzo per la materia prima indicizzato, in linea con il mercato all’ingrosso. Di contro, i prezzi di commercializzazione sono sempre bloccati. In questo modo ricevi una bolletta sempre senza sorprese. Non perdere altro tempo, scegli Octopus Energia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 dic 2025

Osvaldo Lasperini
4 dic 2025
