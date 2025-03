Gestisci prenotazioni e pagamenti senza pensieri con Nexi XPay Hotel

Per gli albergatori e le strutture ricettive, garantire pagamenti sicuri e senza contestazioni è una priorità assoluta. Con Nexi XPay Hotel, incluso nella soluzione POS XPay Pro, puoi semplificare la gestione delle prenotazioni, evitare dispute e garantire incassi sicuri senza complicazioni. Oggi oltre 2.000 hotel e strutture ricettive hanno già scelto questa soluzione per ottimizzare il loro flusso di pagamenti e ridurre il rischio di contestazioni.

Incassi garantiti e gestione delle transazioni senza pensieri: scopri Nexi XPay Hotel

XPay Hotel è pensato per rendere la gestione dei pagamenti flessibile e senza vincoli, indipendentemente dal canale di prenotazione. Grazie alla soluzione omnicanale, puoi accettare pagamenti a distanza tramite telefono o direttamente dal pannello di controllo, evitando ogni rischio di disconoscimento. Inoltre, con Pay-by-Link Plus, incluso nel pacchetto, puoi gestire con facilità i pagamenti anticipati delle prenotazioni ricevute via telefono, semplificando la gestione del check-in e migliorando l’esperienza dei tuoi ospiti.

Grazie a questa soluzione POS, ogni prenotazione è al sicuro: il sistema protegge l’incasso da contestazioni o disconoscimenti delle transazioni, permettendoti di lavorare con maggiore tranquillità. Da sottolineare poi che l’archiviazione digitale delle pagine di pagamento e dei consensi forniti dal cliente permette di gestire eventuali dispute in modo semplice e rapido direttamente tramite Nexi Business, senza perdite di tempo.

Scegliere XPay Hotel consente di gestire diverse modalità di prenotazione in base alle tue esigenze e alle condizioni tariffarie applicate, assicurandoti sempre il controllo totale sugli incassi:

Prenotato rimborsabile : permette di richiedere il rimborso del deposito anticipato secondo le condizioni dei circuiti di pagamento;

: permette di richiedere il rimborso del deposito anticipato secondo le condizioni dei circuiti di pagamento; Prepagato non rimborsabile : il deposito anticipato non è rimborsabile, garantendo incassi certi per la struttura;

: il deposito anticipato non è rimborsabile, garantendo incassi certi per la struttura; Garantito con no-show: tutela l’incasso anche in caso di mancata presentazione dell’ospite, secondo i termini predefiniti dai circuiti di pagamento.

Se sei già cliente Nexi con POS, il servizio XPay Hotel è già incluso nella tua offerta. Ti basta accedere al BackOffice di Nexi Business per iniziare subito a utilizzarlo. Se invece non sei ancora cliente Nexi, puoi averlo attivando XPay Pro, la soluzione avanzata per accettare pagamenti di ogni tipo, che include XPay Hotel senza costi di attivazione, senza commissioni di storno e senza spese di chiusura del contratto.