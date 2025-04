Il POS di Nexi ti permette di azzerare canone e commissioni: ecco come

Esiste un POS che ti consente sia di azzerare il canone che le commissioni? Si e si chiama Nexi Mobile POS. Fino al 30 giugno, è possibile avere questo strumento senza pagare alcun canone e con commissioni 0 per i micropagamenti fino a 10€. Altrimenti, la commissione unica sarà dell’1,89%.

Il tutto pagando solo 29€ per l’attivazione. Insomma, davvero una promozione da sfruttare. Per averla basta andare sul sito di Nexi.

I vantaggi di Nexi Mobile POS

Dunque, ricapitoliamo i vantaggi garantiti da Nexi Mobile POS. In primis, non prevede alcun canone fisso. La commissione applicata per tutte le transazioni con carte Mastercard, Visa, Maestro, V-Pay e PagoBancomat è dell’1,89%, senza variazioni in base all’importo della transazione.

Un altro punto forte è la promo per i micropagamenti, che elimina completamente le commissioni su operazioni inferiori ai 10€. Inoltre, il POS è compatto e facile da usare in mobilità, perfetto per chi ha bisogno di una soluzione pratica e versatile.

In aggiunta, il POS Nexi è compatibile con il bonus fiscale, che consente di ottenere un credito di imposta del 30% sulle commissioni, un vantaggio importante per chi vuole risparmiare sulle spese. Inoltre, con il programma “Protection Plus”, è possibile ottenere la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS, necessaria per l’accettazione dei pagamenti tramite circuiti internazionali.

Per acquistare il POS, basta visitare il sito ufficiale di Nexi, selezionare “Acquista Mobile POS” e cliccare su “Acquista” per completare l’ordine.