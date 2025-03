myPOS Go Combo: il POS sempre con te a Canone Zero

Hai un’attività commerciale cerchi un lettore di carte avanzato e versatile, adatto anche per accettare transazioni in mobilità? Non perdere altro tempo! Scegli MyPOS Go Combo, il POS 2 in 1 che integra un lettore di carte, un dock di ricarica e stampante sempre a Canone Zero. Questo significa che potrai portarlo sempre con te, oltre che tenerlo fisso in negozio, e che non ha un costo fisso mensile.

Lo acquisti una sola volta ed è tuo. Poi paghi solo le commissioni per ogni transazione. Tra l’altro, oggi myPOS Go Combo è in offerta speciale. Lo acquisti a soli 129€, anziché 189€. Si tratta di un’ottima offerta visto che questo terminale include una connessione con scheda SIM 4G integrata e gratuita, senza canone mensile.

Inoltre, questo POS a Canone Zero è dotato anche di connettività WiFi e dock di ricarica con stampante. Estremamente utile e versatile, è un dispositivo autonomo che non necessita di smartphone per funzionare. I tuoi clienti potranno effettuare pagamenti con carta, smartphone o smartwatch senza problemi e anche in portabilità.

myPOS Go Combo è il POS di ultima generazione a Canone Zero

Scegli adesso MyPOS Go Combo, lo acquisti in offerta speciale a soli 129€, invece di 189€. Il vantaggio è che acquistando questo POS non sarai soggetto ad alcun abbonamento mensile o annuale perché è a Canone Zero. Ti verrà solamente trattenuta una piccola percentuale di commissione sulle transazioni effettuate.

Per attività con meno di 10.000€ di fatturato mensile della carta: canone zero e da 1.20% per transazione.

di fatturato mensile della carta: canone zero e da 1.20% per transazione. Per attività con più di 10.000€ di fatturato mensile della carta: offerta personalizzata.

Con myPOS Go Combo emetti scontrini senza complicazioni quando il terminale è nell’alloggio, collegandosi perfettamente alla stampante termica ad alta velocità. La dock di stampa è dotata di una batteria al litio con elevate capacità che raddoppia le ore di lavoro con il terminale. Staccalo dal dock e vai ovunque la tua azienda abbia bisogno di te.