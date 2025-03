myPOS ora accetta Satispay: semplifica i pagamenti con i lettori in offerta da 19€

Grazie alla nuova collaborazione tra myPOS e Satispay, ora puoi accettare pagamenti digitali in modo ancora più semplice e veloce. I lettori myPOS supportano già tutte le principali carte di credito e debito, ma con l’integrazione di Satispay diventano ancora più versatili, offrendo ai tuoi clienti un metodo di pagamento rapido e diffuso.

Approfitta dell’offerta attuale per ottenere un terminale di pagamento a partire da soli 19€, senza canone mensile né contratti vincolanti.

myPOS e Satispay: un’accoppiata vincente per il tuo business

La collaborazione tra myPOS e Satispay rappresenta un grande vantaggio per commercianti, liberi professionisti e attività di ogni genere. Satispay è una delle soluzioni di pagamento digitale più utilizzate in Italia e accettarla nel tuo punto vendita significa offrire ai tuoi clienti un’opzione comoda e sicura per concludere i loro acquisti.

Con myPOS puoi scegliere tra diversi dispositivi in promozione. myPOS Go 2 è disponibile a 19€ invece di 39€, è un lettore compatto e portatile che permette di inviare ricevute digitali via email o SMS. La batteria interna assicura oltre 1.000 transazioni con una sola ricarica, ideale per chi si sposta frequentemente. myPOS Go Combo è invece in offerta a 129€ invece di 189€, include una stampante integrata e due batterie, perfetto per chi necessita di un dispositivo con maggiore autonomia.

Entrambi i terminali dispongono di connessione Wi-Fi e SIM dati gratuita e illimitata, per accettare pagamenti ovunque senza interruzioni. L’integrazione con Satispay rende myPOS una delle soluzioni di pagamento più complete sul mercato, ideale per negozi, ristoranti, professionisti e attività in mobilità. I vantaggi principali includono:

Accettazione di tutti i metodi di pagamento , inclusi carte di credito/debito, wallet digitali e ora anche Satispay;

Con questa partnership, myPOS ti permette di ampliare la tua clientela e offrire un’esperienza d’acquisto ancora più moderna e senza contanti. Approfitta ora dell’offerta sui lettori di carte myPOS e scopri tutti i dettagli visitando il sito ufficiale di myPOS. I prezzi indicati sono IVA esclusa.