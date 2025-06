myPOS: ZERO commissioni sui primi 1.000 euro incassati

Novità da non perdere per commercianti, artigiani e professionisti: myPOS lancia una promozione che permette di azzerare i costi di commissione sui primi 1.000 euro di pagamenti accettati con carta. L’iniziativa è rivolta ai nuovi utenti che acquistano un terminale myPOS (anche online!) entro il 30 giugno.

Cos’è la promo zero commissioni di myPOS

Come anticipato, la campagna è dedicata ai nuovi clienti myPOS con sede commerciale in Italia e che acquistano un terminale tra il 1° e il 30 giugno. Per ottenere il cashback sulle commissioni, è necessario raggiungere almeno 1.000 euro di incassi tramite pagamenti con carta – anche online – entro il 31 luglio 2025. Il rimborso coprirà tutte le commissioni addebitate su questo primo volume di transazioni.

Per quanto riguarda i terminali disponibili, l’azienda ne propone quattro – adatti alle varie esigenze dei commercianti. myPOS Go 2 a 29 euro è il terminale più economico, leggero e compatto, ideale per chi lavora in movimento. myPOS Go Combo, a 179 euro, include una base di ricarica con stampante ed è perfetto per i piccoli negozi che vogliono offrire ricevute stampate.

myPOS Ultra, disponibile a 249 euro, è pensato per attività con un elevato flusso di clienti grazie alla sua velocità di elaborazione. Infine, il modello myPOS Carbon, a 229 euro, è adatto a contesti più impegnativi grazie alla sua resistenza e al sistema operativo Android 9.

Tutti i dispositivi funzionano in completa autonomia, con connessione Wi-Fi e SIM integrata che offre dati mobili illimitati e gratuiti. Non sono previsti canoni mensili e gli incassi arrivano sul conto aziendale myPOS in pochi secondi, 24 ore su 24.

Commissioni da 1,20%, gratuite per i primi 1.000 euro

Il pacchetto include anche una carta di debito Mastercard gratuita e un’app per gestire tutte le operazioni ovunque. Per chi ha un fatturato inferiore ai 10 mila euro mensili, i canoni fissi sono azzerati, mentre le commissioni per transazione partono0 da 1,20%. Per le attività con fatturati maggiori, sono disponibili invece offerte personalizzate.

La promozione zero commissioni di myPOS rappresenta un’opportunità concreta di risparmiare per chi sta avviando una nuova attività o, semplicemente, vuole aggiornare il proprio terminale di pagamento con una soluzione più funzionale e senza costi fissi. Ti basta acquistare un terminale myPOS entro il 30 giugno per ottenere un rimborso sulle commissioni dei primi 1.000 euro incassati.