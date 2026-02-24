Octopus Energia blocca il prezzo di Luce e Gas per 12 mesi

Stanco di dover pagare le bollette senza mai sapere quanto stai realmente spendendo sui tuoi consumi? Non ne puoi più dei continui aumenti che rendono così inaffidabili le tue bollette? Allora non perdere altro tempo e, soprattutto, non buttare più via i tuoi soldi. Scegli Octopus Energia per dire addio a tutti questi incubi. Blocca il prezzo di Luce e Gas per 12 mesi!

Con Octopus Fissa 12M stabilisci ora il prezzo di luce e gas e rimane così per un anno, senza aumenti né rimodulazioni. Non dovrai più andare a dormire con un prezzo sulla materia prima e svegliarti il giorno dopo con un altro prezzo. Tutto è semplice e comprensibile, proprio come desideravi da tempo. Ogni bolletta è leggibile e chiara, così sai quanto consumi, cosa stai spendendo e quali sono le tasse.

Octopus Energia Fissa 12M: l’offerta che fa proprio per te

Octopus Energia Fissa 12M è l’offerta fatta su misura per te che non ti sorprende né ti spaventa. Scegli adesso il prezzo della materia prima che rimane bloccato, così com’è, per 12 mesi, senza aumenti né rimodulazioni. Questo è il suo pezzo forte. Blocca adesso il prezzo di Luce e Gas per 12 mesi! Si tratta di un’occasione unica per festeggiare il tuo risparmio.

Octopus Fissa 12M Luce

Materia prima Luce offerta a 0,1045 €/kWh

Commercializzazione 6 €/mese



Octopus Fissa Gas

Materia prima Gas 0,365 €/Smc

Commercializzazione 7 €/mese



Octopus Energia è una compagnia energetica nata per cambiare le regole del gioco di questo mondo e offrirti maggiore tranquillità sulle tue spese quotidiane di luce e gas. L’obiettivo è rendere accessibile a tutti l’energia rinnovabile grazie alla tecnologia, permettendoti così di risparmiare sempre e fare bene all’ambiente.

L’azienda ha dichiarato: “In Italia, il mercato energetico è ancora dominato da vecchie logiche: costi elevati, burocrazia e un servizio clienti poco efficace. Siamo qui per stravolgere questo schema e migliorare l’esperienza energetica delle persone con tariffe convenienti, energia pulita e tecnologia“.