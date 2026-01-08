 Octopus Energy Luce e Gas: con prezzo fisso o flex e risparmi sempre
Octopus Energy Luce e Gas: con prezzo fisso o flex e risparmi sempre

Con Octopus Energy Luce e Gas risparmi sempre sia quando scegli il prezzo fisso sia quando scegli il prezzo variabile della materia prima.
Octopus Energy Luce e Gas: con prezzo fisso o flex e risparmi sempre
Con Octopus Energy Luce e Gas risparmi sempre sia quando scegli il prezzo fisso sia quando scegli il prezzo variabile della materia prima.
Octopus Energy

Inizia a risparmiare sulla bolletta grazie a Octopus Energy Luce e Gas, la soluzione intelligente per chi non vuole buttare il proprio denaro. Scegliendo la soluzione a prezzo fisso o quella a prezzo variabile risparmi sempre. Scopri l’offerta disponibile adesso per l’attivazione. Fai tutto online e scopri in un attimo quanto puoi pagare luce e gas scegliendo questo provider.

Scegli subito Octopus Energy

In altre parole, sei tu a scegliere la tariffa che si adatta maggiormente alle tue esigenze e a quelle della tua famiglia. Hai ancora pochi giorni per scegliere Octopus Fissa 12M, la tariffa che blocca il prezzo della materia prima per 12 mesi. In pratica, per un anno pagherai sempre lo stesso costo della materia prima, senza alcuna sorpresa. Questo significa che se il prezzo aumenterà in futuro tu non sarai vittima di una variazione del prezzo.

  • Octopus Fissa 12M Monoraria
    • Materia Prima Luce
      • solo 0,099 €/kWh
    • Commercializzazione
      • solo 72 €/anno
    • Materia Prima Gas
      • solo 0,35 €/Smc
    • Commercializzazione
      • 84 €/anno

Potrebbe anche succedere che durante l’anno il prezzo della materia prima diminuisca. Con Octopus Flex otterrai il prezzo più conveniente del momento, a differenza del prezzo fisso per 12 mesi. Dai un’occhiata al costo della materia prima al momento, in offerta speciale a un prezzo molto interessante.

  • Octopus Flex Monoraria
    • Materia Prima Luce
      • PUN Mono + 0,0088 €/kWh
    • Commercializzazione
      • solo 72 €/anno
    • Materia Prima Gas
      • PSVDAm + 0,08 €/Smc
    • Commercializzazione
      • 84 €/anno
  • Octopus Flex Multioraria
    • Materia Prima Luce
      • F1 F2 F3: PUN + 0,0088 €/kWh
    • Commercializzazione
      • 72 €/anno
    • Materia Prima Gas
      • PSVDAm + 0,08 €/Smc
    • Commercializzazione
      • 84 €/anno

Octopus Energy: tutti i vantaggi oltre luce e gas

Octopus Energy Luce e Gas offre tantissimi vantaggi. Scopri l’offerta disponibile adesso per l’attivazione. Questo provider è in costante lavoro per semplificare le procedure e ridurre i tempi di realizzazione dei nuovi impianti per abbassare i costi in bolletta e accelerare la transizione energetica verso fonti più rinnovabili.

Scegli subito Octopus Energy

Grazie alla sua trasparenza e alle offerte chiare senza sorprese potrai dire basta con le truffe telefoniche. Ti troverai così bene che non ti interesseranno le chiamate commerciali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 gen 2026

Osvaldo Lasperini
8 gen 2026
