Ora con NeN puoi bloccare il prezzo di luce e gas per 2 o 10 anni

Stanco di aspettare ogni mese per sapere quanto hai speso in bolletta e avere sempre brutte sorprese? A questo c’è solo una soluzione ed è semplice. Si chiama NeN, il tuo nuovo fornitore che oggi propone una rata fissa con prezzo bloccato su luce e gas per 2 o 10 anni e 12 bollette uguali ogni anno, conguaglio incluso, basate sui tuoi consumi. Cosa aspetti? Inizia ora a risparmiare!

Grazie a questa soluzione non hai più sorprese e sai sempre cosa spendi ogni mese perché la rata è sempre la stessa. Tutto è facile e veloce. Per aderire, una volta che hai scelto l’opzione che preferisci tra le tre disponibili, devi solo continuare online e il gioco è fatto. Il prezzo è davvero bloccato per 2 anni sia per luce e gas. Per luce puoi scegliere fino a 10 anni. E i tuoi consumi annuali vengono divisi per 12 così sai sempre cosa spendi.

Ti verrà fatturata quella cifra una volta al mese, per 12 mesi. A fine anno, NeN rifarà i conti sulla base dei tuoi reali consumi e del prezzo della materia prima, di luce e gas, bloccato per 2 o 10 anni. Non sprecare altro tempo! Approfitta ora di questa incredibile occasione per ottenere un risparmio esagerato e sapere sempre cosa devi spendere ogni mese.

Le opportunità di risparmio su Luce e Gas con NeN

Scegli tra tre piani per ottenere 12 bollette NeN uguali con prezzo di luce e gas fisso per 2 o 10 anni. Inizia ora a risparmiare!

Luce | Due : prezzo materia prima 0,109 €/kWh; quota fissa 9,00 €/mese; tutto bloccato per 2 anni.

: Luce | Dieci : prezzo materia prima 0,106 €/kWh; quota fissa 9,00 €/mese; tutto bloccato per 10 anni.

: Gas | Due : prezzo materia prima 0,387 €/Smc; quota fissa 10,00 €/mese; tutto bloccato per 2 anni.

:

Con NeN dormi sonni tranquilli perché hai una rata fissa mensile per luce e gas e tutta la serenità del prezzo bloccato. Inoltre, grazie alla rata fissa sai quanto spendi con un anno di anticipo. Perciò puoi dimenticarti delle bollette e goderti la vita.