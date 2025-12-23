 Ora con NeN puoi bloccare il prezzo di luce e gas per 2 o 10 anni
Con NeN il risparmio è assicurato: scegli rata fissa e hai il prezzo bloccato di luce e gas per 2 o 10 anni e 12 bollette uguali ogni anno.
Stanco di aspettare ogni mese per sapere quanto hai speso in bolletta e avere sempre brutte sorprese? A questo c’è solo una soluzione ed è semplice. Si chiama NeN, il tuo nuovo fornitore che oggi propone una rata fissa con prezzo bloccato su luce e gas per 2 o 10 anni e 12 bollette uguali ogni anno, conguaglio incluso, basate sui tuoi consumi. Cosa aspetti? Inizia ora a risparmiare!

Grazie a questa soluzione non hai più sorprese e sai sempre cosa spendi ogni mese perché la rata è sempre la stessa. Tutto è facile e veloce. Per aderire, una volta che hai scelto l’opzione che preferisci tra le tre disponibili, devi solo continuare online e il gioco è fatto. Il prezzo è davvero bloccato per 2 anni sia per luce e gas. Per luce puoi scegliere fino a 10 anni. E i tuoi consumi annuali vengono divisi per 12 così sai sempre cosa spendi.

Ti verrà fatturata quella cifra una volta al mese, per 12 mesi. A fine anno, NeN rifarà i conti sulla base dei tuoi reali consumi e del prezzo della materia prima, di luce e gas, bloccato per 2 o 10 anni. Non sprecare altro tempo! Approfitta ora di questa incredibile occasione per ottenere un risparmio esagerato e sapere sempre cosa devi spendere ogni mese.

Le opportunità di risparmio su Luce e Gas con NeN

Scegli tra tre piani per ottenere 12 bollette NeN uguali con prezzo di luce e gas fisso per 2 o 10 anni. Inizia ora a risparmiare!

  • Luce | Due:
    • prezzo materia prima 0,109 €/kWh;
    • quota fissa 9,00 €/mese;
    • tutto bloccato per 2 anni.
  • Luce | Dieci:
    • prezzo materia prima 0,106 €/kWh;
    • quota fissa 9,00 €/mese;
    • tutto bloccato per 10 anni.
  • Gas | Due:
    •  prezzo materia prima 0,387 €/Smc;
    • quota fissa 10,00 €/mese;
    • tutto bloccato per 2 anni.
Con NeN dormi sonni tranquilli perché hai una rata fissa mensile per luce e gas e tutta la serenità del prezzo bloccato. Inoltre, grazie alla rata fissa sai quanto spendi con un anno di anticipo. Perciò puoi dimenticarti delle bollette e goderti la vita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 dic 2025

Osvaldo Lasperini
23 dic 2025
