Poche ore per bloccare Luce e Gas 12 mesi con Engie

Hai ancora poche ore per approfittare di Energia PuntoFisso 12 Mesi, l’offerta che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per un anno con Engie. Non perdere altro tempo, anche perché ce n’hai davvero poco. Configura ora la tua offerta direttamente online. Oltre a risparmiare, ti assicuri tanta tranquillità grazie a flessibilità e zero sorprese con la bolletta.

Con Energia PuntoFisso hai tutta la tranquillità che ti meriti. Paghi per un anno lo stesso prezzo al kWh o Smc. E se il mercato decide di cambiare, proprio come sta succedendo in questi giorni, la tua tariffa rimane sempre la stessa. Inoltre, hai tanta consapevolezza. Infatti, paghi in base a quanto consumi premiando l’uso consapevole dell’energia. Infine, scopri il massimo della semplicità con un’offerta chiara, facile da capire e da confrontare.

Energia PuntoFisso 12 Mesi valida fino a oggi: Costo Materia Prima Luce 0,1147€/kWh; Corrispettivo Annuo Luce 84€/anno; Costo Materia Prima Gas 0,4475€/Smc; Corrispettivo Annuo Gas 96€/anno.



Con Engie Luce e Gas hai incluso tutto

Scegliere Energia PuntoFisso 12 Mesi è una furbata perché decidi adesso il costo della materia prima che rimane bloccato per un anno, senza sorprese. Tutto questo grazie a Engie Luce e Gas, la soluzione serie e divertente per evitare brutte sorprese nelle bollette. Configura adesso la tua offerta online. Ci vogliono solo pochi minuti per ottenere un anno di risparmio.

Sempre inclusi nell’offerta trovi la comodità del digitale, per pagare con addebito diretto sul tuo conto corrente e ricevere la bolletta online. Inoltre, Engie fornisce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili al 100%. Potrai affidarti a un supporto specializzato per ogni esigenza. Scopri anche quanto consumi, quando e come grazie allo storico accessibile fino a 2 anni. Fai tutto direttamente da un’app multi-device pratica e smart per gestire ogni aspetto della tua offerta.