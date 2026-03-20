 Poche ore per bloccare Luce e Gas 12 mesi con Engie
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Poche ore per bloccare Luce e Gas 12 mesi con Engie

Hai ancora poche ore per bloccare il prezzo di luce e gas 12 mesi con Engie: goditi più flessibilità e nessuna sorpresa con la bolletta.
Poche ore per bloccare Luce e Gas 12 mesi con Engie
Fintech
Hai ancora poche ore per bloccare il prezzo di luce e gas 12 mesi con Engie: goditi più flessibilità e nessuna sorpresa con la bolletta.
Engie

Hai ancora poche ore per approfittare di Energia PuntoFisso 12 Mesi, l’offerta che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per un anno con Engie. Non perdere altro tempo, anche perché ce n’hai davvero poco. Configura ora la tua offerta direttamente online. Oltre a risparmiare, ti assicuri tanta tranquillità grazie a flessibilità e zero sorprese con la bolletta.

Attica Energia PuntoFisso 12 Mesi

Con Energia PuntoFisso hai tutta la tranquillità che ti meriti. Paghi per un anno lo stesso prezzo al kWh o Smc. E se il mercato decide di cambiare, proprio come sta succedendo in questi giorni, la tua tariffa rimane sempre la stessa. Inoltre, hai tanta consapevolezza. Infatti, paghi in base a quanto consumi premiando l’uso consapevole dell’energia. Infine, scopri il massimo della semplicità con un’offerta chiara, facile da capire e da confrontare.

  • Energia PuntoFisso 12 Mesi valida fino a oggi:
    • Costo Materia Prima Luce 0,1147€/kWh;
    • Corrispettivo Annuo Luce 84€/anno;
    • Costo Materia Prima Gas 0,4475€/Smc;
    • Corrispettivo Annuo Gas 96€/anno.

Con Engie Luce e Gas hai incluso tutto

Scegliere Energia PuntoFisso 12 Mesi è una furbata perché decidi adesso il costo della materia prima che rimane bloccato per un anno, senza sorprese. Tutto questo grazie a Engie Luce e Gas, la soluzione serie e divertente per evitare brutte sorprese nelle bollette. Configura adesso la tua offerta online. Ci vogliono solo pochi minuti per ottenere un anno di risparmio.

Attica Energia PuntoFisso 12 Mesi

Sempre inclusi nell’offerta trovi la comodità del digitale, per pagare con addebito diretto sul tuo conto corrente e ricevere la bolletta online. Inoltre, Engie fornisce energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili al 100%. Potrai affidarti a un supporto specializzato per ogni esigenza. Scopri anche quanto consumi, quando e come grazie allo storico accessibile fino a 2 anni. Fai tutto direttamente da un’app multi-device pratica e smart per gestire ogni aspetto della tua offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Blocca il prezzo di luce e gas un anno con Octopus Energia

Blocca il prezzo di luce e gas un anno con Octopus Energia
Trade Republic è ha zero commissioni e offre il 2% di interesse annuo

Trade Republic è ha zero commissioni e offre il 2% di interesse annuo
Bitcoin regge con rete offline fino al 92%: il sorprendente studio

Bitcoin regge con rete offline fino al 92%: il sorprendente studio
BBVA offre il 3% di remunerazione sul conto corrente a canone zero

BBVA offre il 3% di remunerazione sul conto corrente a canone zero
Blocca il prezzo di luce e gas un anno con Octopus Energia

Blocca il prezzo di luce e gas un anno con Octopus Energia
Trade Republic è ha zero commissioni e offre il 2% di interesse annuo

Trade Republic è ha zero commissioni e offre il 2% di interesse annuo
Bitcoin regge con rete offline fino al 92%: il sorprendente studio

Bitcoin regge con rete offline fino al 92%: il sorprendente studio
BBVA offre il 3% di remunerazione sul conto corrente a canone zero

BBVA offre il 3% di remunerazione sul conto corrente a canone zero
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 mar 2026
Link copiato negli appunti