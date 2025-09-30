POS senza canone e a basse commissioni? C'è Smart Easy di Axerve

Per chi gestisce un’attività e cerca una soluzione pratica ed economica per accettare pagamenti elettronici, Axerve POS Smart Easy rappresenta una delle offerte più vantaggiose sul mercato. Con questa promozione, infatti, puoi avere un POS moderno e completo senza alcun canone mensile e con una commissione fissa dell’1% su ogni transazione.

Il terminale Android è in vendita al prezzo di 100€, con l’unico costo extra dell’imposta di bollo di 16€ per l’attivazione del servizio. Una soluzione studiata per chi vuole incassare di più, spendendo meno. Per acquistarlo basta andare sul sito di Axerve , ma prima andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche tecniche di questo terminale.

POS Easy di Axerve: il terminale Android a commissioni basse e senza costi nascosti

Axerve ha ideato POS Easy per rendere i pagamenti elettronici alla portata di ogni business, dai piccoli esercenti ai liberi professionisti. Con Smart Easy hai a disposizione un dispositivo dal design compatto ed elegante, leggero e facile da usare, dotato di Wi-Fi e connettività 4G con SIM inclusa, oltre alla possibilità di stampare gli scontrini direttamente dal terminale.

Uno dei punti di forza dell’offerta è la trasparenza: non ci sono vincoli di permanenza né spese ricorrenti, e il conto degli incassi può essere collegato a qualsiasi conto corrente. Inoltre, l’assistenza tecnica è disponibile 7 giorni su 7, così da garantire supporto costante.

Con commissioni ridotte all’1% e zero canone mensile, Axerve POS Easy consente di ottimizzare i costi di gestione senza rinunciare alla qualità del servizio. Una scelta ideale per chi vuole gestire al meglio la propria attività, con anche la possibilità di pagare con carta o smartphone in maniera rapida e sicura.

Richiedendo oggi l’attivazione sul sito di Axerve , puoi approfittare della promo in corso e iniziare subito ad accettare pagamenti elettronici senza pensieri.