Scegli oggi Telepass: pedaggi a metà prezzo con la nuova promozione

Scegli oggi Telepass Sempre! Oltre a 12 mesi di canone zero ottieni il 50% di cashback sui pedaggi. Si tratta di una nuova promozione super interessante. Oltre a essere un servizio estremamente comodo, perché ti permette di evitare le lunghe code ai caselli, include un’app che offre tantissimi servizi extra per pagare le strisce blu e molto altro ancora. Cosa stai aspettando? Attiva subito il servizio online per ottenere tutto questo.

Per attivare la promozione, una volta terminata la registrazione online e installata l’applicazione sul tuo smartphone, dovrai inserire il codice coupon 50PED all’interno dell’apposito spazio nell’app. Così ottieni il 50% di cashback sui pedaggi fino al 31 maggio 2026 per un totale di 30 euro al mese. Insomma, un’offerta decisamente interessante che merita di essere attivata. Una volta provato Telepass Sempre non potrai più farne a meno

Telepass Sempre: la scelta perfetta per volare in autostrada

Immagina di poter passare ogni casello in autostrada senza mai doverti fermare per pagare con carta o contanti. Immagina di vedere tutti in coda e solo poche corsie libere dove puoi passare senza dover aspettare il tuo turno per pagare con carta o contanti. Questo è Telepass Sempre, la soluzione che ti fa volare in autostrada. Oggi è tua con 12 mesi a canone zero. Cosa aspetti? Attiva subito il servizio online per ottenere tutto questo.

Attivandola ottieni un dispositivo valido per due targhe e che accumula i pedaggi che verranno addebitati direttamente sul tuo conto ogni 3 mesi. Avrai anche un’app completa di funzionalità per pagare il bollo, le strisce blu il carburante e molto altro ancora. Infine, avrai anche il 100% di sconti su 19 tratte autostradali e pedaggio senza commissioni. Insomma, un vantaggio dietro l’altro semplicemente scegliendo Telepass Sempre. Non perdere questa opportunità! Per te:

canone zero 12 mesi ;

; cashback del 50% sui pedaggi.