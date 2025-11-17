Scegli Verti, la tua polizza auto, moto e casa fino al 10% di SCONTO

Proteggi la tua vita con Verti, la polizza auto, moto e casa che offre tanti vantaggi e fino al 10% di sconto. Cosa stai aspettando? Fai subito il preventivo! Ti bastano solo 15 secondi per sapere quanto spenderai. Potrai decidere di configurare la tua assicurazione come preferisci, inserendo o togliendo opzioni e protezioni in base alle tue necessità e alle tue disponibilità economiche.

Scopri la polizza Verti: soluzioni su misura per te

La tua polizza auto Verti è conveniente e facile da personalizzare con diverse garanzie accessorie. Comoda, fai tutto online senza attese e in un attimo la tua auto è assicurata. Potrai includere in polizza le garanzie che ti tutelano da eventuali danni alla tua auto e anche le garanzie che proteggono te stesso in caso di incidenti con colpa. Tra l’altro oggi puoi accedere a una promozione fantastica.

Se fai un preventivo e acquisti la polizza auto online con carta di credito, PayPal o bonifico bancario, hai il 10% di sconto web già incluso. Niente male vero? Allora non perdere assolutamente questa incredibile occasione. Il tuo preventivo ti sta già aspettando online e lo ottieni in soli 15 secondi. Dovrai solo inserire la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario.

La tua polizza moto Verti è geniale. Qualità e convenienza sono assicurati. Inoltre hai accesso a una rapida gestione dei sinistri e la possibilità di sospendere la tua polizza durante le stagioni fredde. Infine, accedi a un mondo di vantaggi se accedi ad altre polizze. Assicurando una seconda moto hai il 5% di sconto. Attivando un’assicurazione casa e famiglia hai il 10% di sconto.

La tua polizza casa e famiglia ti sta aspettando. Attivandola tuteli la tua abitazione da danni accidentali, guasti e furti. Inoltre, metti in sicurezza tutti i membri della tua famiglia nei danni provocati a terzi. Questa polizza è facile da acquistare, efficace e funzionale. Inoltre risparmi perché se hai già una polizza auto, moto o furgone ottieni il 10% di sconto già cliente.