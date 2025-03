Passa a Sorgenia: oggi ricevi fino a 150€ di sconto in bolletta

Sorgenia è la scelta perfetta per la fornitura di Luce, Gas e Fibra della tua casa. Con un unico fornitore riduci lo stress, hai una sola bolletta per tutto, gestisci meglio i costi, risparmi tempo e risparmi. Infatti, se passi oggi stesso ottieni uno sconto di benvenuto fino a 150€ in bolletta. Una promozione passesca da prendere al volo. Calcola subito il preventivo. In pochi click scopri già quanto puoi risparmiare.

Sì, perché grazie a Sorgenia risparmi su Luce, Gas e Fibra. Puoi scegliere di affidarti alla fornitura di tutti e tre o solo di quello che ti serve. L’energia della tua fornitura, scegliendo questo provider sarà 100% green. Infatti, ti verrà fornita energia proveniente solo da fonti rinnovabili che si trovano sul territorio italiano. Quindi territorialità e grande attenzione per l’ambiente in un sistema ecosostenibile.

Fai tutto online. Dall’attivazione della fornitura al pagamento della bolletta. Tutto è 100% digital. In modo semplice e veloce puoi stipulare il contratto, controllare i tuoi consumi e verificarne la spesa. Con questo provider tutto è trasparente e chiaro, senza sorprese perché non hai costi di cauzione o di attivazione in caso di cambio fornitore.

Sorgenia è l’offerta che stai cercando

Scegliendo Sorgenia trovi sempre l’offerta che stai cercando. Le promozioni sono chiare e convenienti, adatte alle tue necessità e a quelle della tua famiglia. Calcola subito il preventivo. In pochissimo tempo, direttamente online, sai già quanto puoi risparmiare e qual è la soluzione più conveniente per te.

Per Luce e Gas puoi attivare Next Energy Smart, che ha il prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi, indipendentemente dall’andamento del mercato. In questo caso hai anche uno sconto di benvenuto di 30€ in bolletta. Questa offerta è ideale per chi vuole evitare le oscillazioni del mercato.

Puoi anche attivare Next Energy Sunlight, che ha il prezzo della materia prima indicizzato in base all’andamento del mercato. In questo caso hai anche uno sconto di benvenuto di 80€ in bolletta. Questa offerta è perfetta per chi vuole usufruire della convenienza e della flessibilità del prezzo dell’energia che segue i trend di mercato.