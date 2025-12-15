Ultime ore per assicurarti luce e gas a prezzo fisso 24 mesi con Engie

Il carovita sta mettendo a dura prova le famiglie e immaginiamo che anche per te non sia facile resistere a questo cambio epocale. Tuttavia esistono occasioni che permettono di risparmiare e così salvarsi dai costi elevati che ci stanno travolgendo ogni giorno. Tra questi, un peso importante ce l’hanno le bollette che ogni mese bussano al nostro portafoglio. Hai poche ore per assicurarti luce e gas a prezzo fisso con Engie per 24 mesi. Cosa aspetti? Sfrutta subito questa offerta!

Grazie a questa incredibile e conveniente occasione hai la possibilità di bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni. Un’opportunità di risparmio incredibile, da prendere letteralmente al volo visto che tra pochissime ore scadrà. Puoi scegliere l’offerta per luce e gas, solo luce o solo gas. Inoltre, per ogni offerta hai la possibilità di scegliere l’opzione monorario o a fasce per la luce.

Energia PuntoFisso è l’offerta di Engie che ti dà tanta tranquillità. Infatti, per due anni pagherai lo stesso prezzo per la materia prima e se il mercato cambia, la tua tariffa resta sempre la stessa. Inoltre, ti dà anche consapevolezza, pagando in base a quanto consumi. Infine, ti dà semplicità perché si tratta di un’offerta chiara, facile da capire e da confrontare. Scopri perché luce e gas a prezzo fisso 24 mesi è un vantaggio.

Luce e gas a prezzo fisso 24 mesi: il vantaggio offerto da Engie

Energia PuntoFisso 24 mesi è un’offerta vantaggiosa di Engie che ti permette di ottenere la fornitura di luce e gas a prezzo fisso per 2 anni. Sfrutta subito questa offerta! In questo modo pagherai:

Luce Monoraria 0,0966 euro/kWh;

0,0966 euro/kWh; Luce a fasce F1 0,0997 euro/kWh, F2 0,104 euro/kWh, F3 0,088 euro/kWh;

F1 0,0997 euro/kWh, F2 0,104 euro/kWh, F3 0,088 euro/kWh; Commercializzazione luce a 84 euro l’anno;

Gas 0,368 euro/Smc, anziché 0,425 euro/Smc;

0,368 euro/Smc, anziché 0,425 euro/Smc; Commercializzazione Gas a 84 euro l’anno.

Engie include sempre nella tua offerta una gestione del tutto digitale con pagamenti in addebito diretto sul tuo conto corrente e l’invio della bolletta online. L’energia verde fornita da Engie è senza costi extra e proviene al 100% da fonti rinnovabili. Inoltre, avrai sempre un supporto personale per qualsiasi esigenza, il monitoraggio dei consumi chiaro e un’app per gestire tutto del tuo contratto.