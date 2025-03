XPay Pro Nexi oggi è a canone zero e commissioni ribassate

Con XPay Pro Nexi puoi aumentare le vendite fino al 29% in più. Grazie a questa soluzione evoluta per incassare online hai tutto quello che ti serve. Riceverai pagamenti da tutto il mondo, direttamente dal tuo sito o tramite link da inviare ai tuoi clienti. Oggi questo servizio è in offerta speciale. Attivalo ora a canone zero, invece di 14,90€ al mese.

Una volta attivata questa soluzione avrai subito una pagina di cassa personalizzata da integrare perfettamente nel tuo sito o nella tua applicazione. Inoltre, memorizza in modo sicuro i dati della carta per gli acquisti ripetuti, offrendo estrema comodità e tanta tranquillità ai tuoi clienti. Infine, incassi anche dall’estero dando ai tuoi clienti la possibilità di pagare nella loro valuta.

Offri un’esperienza di acquisto mai vista prima a chi vuole acquistare sul tuo e-commerce grazie a XPay Pro Nexi. Oggi, oltre a essere una soluzione canone zero, offre anche commissioni e costi di transazione ribassati. Infatti, l’offerta prevede l’1,10%, invece dell’1,25%, di commissione merchant, e il 0,24€, invece del 0,29€, di costo a transazione, Boost incluso.

XPay Pro Nexi: il futuro dei pagamenti online è già qui

XPay Pro Nexi è il futuro dei pagamenti online già disponibile oggi. Attivalo adesso a canone zero. Nessun costo di attivazione, nessuna commissione di storno e nessuna spesa di chiusura del contratto. Domiciliare i pagamenti ricorrenti, accettare i pagamenti da tutto il mondo e personalizzare la pagina di check-out del tuo sito è un gioco da ragazzi.

Addirittura hai sempre inclusi funzionalità e servizi esclusivi molto interessanti e vantaggiosi, che renderanno piacevole acquistare sul tuo sito o nella tua applicazione. Con Nexi Boost i tuoi clienti potranno pagare con un’autenticazione semplice e tu massimizzerai gli incassi, senza rinunciare alla sicurezza.

Infatti XPay Pro Nexi offre un sistema particolarmente evoluto di prevenzione in tempo reale delle frodi, per far dormire sonni tranquilli a te e permettere acquisti in totale protezione ai tuoi clienti.

Infine, hai anche Back Office Evoluto, il sistema in grado di monitorare le tue vendite tramite strumenti di reportistica avanzata integrabili con il tuo gestionale.