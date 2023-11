Fire TV Stick al 40% di SCONTO: meglio del Black Friday

Se sei stato abbastanza veloce ti sei aggiudicato la Fire TV Stick al 40% di sconto su Amazon. Meglio del Black Friday, la metti in carrello da questo link! Sbrigati perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Pensa, grazie alla tua iscrizione a Prime hai la consegna gratuita inclusa nella promozione e la possibilità di pagare in 5 rate mensili a tasso zero da soli 5,40 euro al mese.

Fire TV Stick con Alexa: tanto intrattenimento e comodità

Con la Fire TV Stick HD hai un dispositivo estremamente comodo per rendere qualsiasi televisore e schermo una smart. Regalandoti un’esperienza utente intuitiva e piacevole, avrai accesso a tutte le tue piattaforme preferite come Netflix, Prime Video, Disney+, NOW TV, DAZN e tantissime altre. Inoltre, grazie al telecomando vocale Alexa – con comandi per la TV – gestisci tutto in modo comodo e veloce.

Acquistala ora a soli 26,99 euro, invece di 44,99 euro. Questo sconto del 40% lo ottieni perché sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.