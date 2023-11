Fire TV Stick 4K: nuovo modello -44% per il Black Friday

Vivi al meglio il Black Friday di Amazon approfittando subito delle migliori offerte, prima che terminino in sold out. Oggi acquisti il nuovo Fire TV Stick 4K al 44% di sconto! Si tratta di un affare incredibile, in grado di rendere qualsiasi televisore smart a un prezzo decisamente contenuto. Tra l’altro, le sue dimensioni ridotte ti permettono di portarlo sempre con te, pronto all’utilizzo con una connessione WiFi o in HotSpot con il tuo dispositivo.

Fire TV Stick 4K: lo streaming a portata di telecomando

Perché spendere centinaia di euro per acquistare un televisore smart quando con il nuovo Amazon Fire TV Stick 4K puoi trasformare il tuo, in buone condizioni, con meno di 35 euro? Goditi un’esperienza ultra-cinematografica in 4K grazie a questo dispositivo all’avanguardia. Grazie al supporto WiFi 6 ottieni una connessione stabile per uno streaming senza buffering super veloce. Tutte le tue piattaforme sono a portata di telecomando, accessibili anche con Alexa tramite comandi vocali.

Acquistalo ora al 44% di sconto. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

