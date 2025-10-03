Fire TV Stick 4K Select: app Android dal cloud

Il Fire TV Stick 4K Select è il primo della serie con Vega OS. Oltre all’impossibilità di installare le app Android tramite sideloading, gli utenti scopriranno che mancano molte app disponibili per gli altri modelli. In attesa del supporto da parte gli sviluppatori, Amazon offre una soluzione temporanea basata sul cloud.

App Android tramite cloud streaming

Vega OS è basato su Linux, mentre Fire OS è basato su Android. Gli sviluppatori dovranno quindi realizzare due versioni distinte delle stesse app e, nel caso del Fire TV Stick 4K Select, possono essere distribuite solo tramite Amazon Appstore. Nella pagina del dispositivo si possono vedere alcune app già presenti sullo store, tra cui NOW, Disney+, Paramount+, Apple TV+, RaiPlay e Netflix, oltre a quelle di Amazon, come Prime Video.

In attesa dell’arrivo delle versioni compatibili con Vega OS, gli sviluppatori selezionati dall’azienda di Seattle possono sfruttare il nuovo Amazon Cloud App Streaming Program. Permette di utilizzare le attuali app per Fire OS (quelle compatibili con il Fire TV Stick 4K Max) sui dispositivi Fire TV con Vega OS (al momento solo il Fire TV Stick 4K Select).

Nella pagina delle app (scelte da Amazon) verrà aggiunta l’etichetta “Amazon cloud-hosted app“. I file APK delle app Fire OS sono eseguite in un contenitore sul cloud AWS. Quando l’utente installa l’app ricevono in realtà un mini-wrapper VPKG (il formato dei file usato da Vega OS). All’avvio viene effettuato il collegamento al file APK nel contenitore cloud, quindi l’app viene eseguita in streaming. Sono esclusi giochi e utility.

Solo l’interfaccia delle app e le interazioni dell’utente utilizzano il cloud di Amazon. I contenuti arriveranno sul dispositivo direttamente dalla fonte originale. È sicuramente la soluzione migliore per offrire molte app esistenti sul Fire TV Stick 4K Select, ma ci sono almeno due limitazioni.

Il nuovo dispositivo ha solo 1 GB di RAM e supporta il Wi-Fi 5. Potrebbero esserci problemi di prestazioni, soprattutto se la connessione dell’utente non è molto veloce. Amazon scrive inoltre che il cloud streaming sarà gratuito per 9 mesi, un tempo considerato sufficiente per sviluppare la versione dell’app compatibile con Vega OS. Alla scadenza, gli sviluppatori dovranno pagare una commissione in base al numero di utenti attivi mensili.

L’app nativa prenderà il posto del mini-wrapper. Ma se non sarà disponibile alla scadenza dei 9 mesi, l’app temporanea non funzionerà più, a meno che lo sviluppatore non decida di pagare per l’uso di AWS.