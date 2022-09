Fire TV Stick: con 22 euro dici addio anche al Canone Rai

La soluzione giusta allo streaming esiste e oggi è in super offerta. Su Amazon acquisti Fire TV Stick a soli 22,99 euro, invece di 39,99 euro. Questo dispositivo è poco più grande di una chiavetta USB. Collegandolo al tuo televisore o a un qualsiasi monitor ti dà accesso a un mondo di intrattenimento.

Cedi a questa tentazione, potresti anche dire definitivamente addio al Canone Rai liberandoti del tuo televisore e utilizzando questo prodotto magico collegato a un semplice schermo. Potrai anche portarlo sempre con te e goderti tutti i tuoi film, serie TV e contenuti preferiti.

Viaggiare non sarà più noioso grazie a Fire TV Stick. Nei tuoi momenti liberi potrai davvero accedere al meglio dello streaming tramite le tue piattaforme preferite. Attiva subito Amazon Prime Video con la prova gratuita di 30 giorni. Potrai godere anche di tutti i privilegi Prime tra cui spedizione gratuita e prezzi speciali dedicati.

Fire TV Stick: tutto l’intrattenimento che vuoi a un prezzo speciale

Grazie ad Amazon oggi stesso acquisti Fire TV Stick a un prezzo speciale. Mettilo subito nel carrello a soli 22,99 euro, invece di 39,99 euro. Non dovrai più preoccuparti di cosa vedere alla televisione. Tutti i migliori contenuti sono a portata di telecomando ovunque e con Alexa integrata fai tutto con la tua voce.

Trasforma il tuo vecchio televisore in una potente Smart TV. L’installazione è facile e veloce. Potrai scaricare tutte le piattaforme più famose e utilizzate oggi: Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, DAZN e tanto altro. Inoltre, avrai accesso anche a contenuti gratuiti disponibili con YouTube, RayPlay, Mediaset Infinity, Pluto TV e altri.

Scegli per te il meglio al miglior prezzo. Acquista ora Fire TV Stick a soli 22,99 euro, invece di 39,99 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili da 4,60 euro direttamente al check out, prima della conferma dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.