Fire TV Stick, ecco il Pannello della Casa Intelligente

Una semplice schermata, ma in realtà qualcosa di ben più significativo: la nuova Smart Home Dashboard (“Pannello della casa intelligente”) è l’incarnazione visibile delle ambizioni Amazon in ambito smart home. Un semplice punto di riferimento, in linea teorica, ma in pratica si tratta di un luogo nel quale il concetto di smart home prende forma e tutto ciò succede attorno all’ombelico del brand Amazon.

Pannello della Casa Intelligente

Una schermata, come questa, che da oggi sarà disponibile su tutti i dispositivi della serie Amazon Fire TV (esempio: tutte le Fire TV Stick):

Per accedere a questa funzione è sufficiente chiedere ad Alexa tramite la propria Fire TV Stick “mostra il Pannello della Casa Intelligente“: comparirà immediatamente e contemplerà tutti i dispositivi che vi si sono collegati.

Ad oggi il tutto sembra essere estremamente spartano, offrendo esclusivamente opzioni di accesso ai vari device senza particolari opzioni disponibili. Le potenzialità sono tuttavia evidenti: dal pannello è possibile spegnere lampadine lasciate accese, vedere attraverso la videosorveglianza e molto altro ancora. Nell’ottica di un assistente intelligente diffuso in tutta la casa, un pannello di questo tipo diventa essenziale per un controllo generale ed immediato sulle singole componenti connesse.

Al momento si tratta di un esperimento molto (troppo) basilare, privo di personalizzazioni e scarno di opzioni. Il suo valore sta però nel far vedere e toccare con mano l’idea stessa di smart home, creando un hub univoco che mette al centro Amazon ed Alexa.

