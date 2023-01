Fire TV Stick rende smart il tuo vecchio televisore con 21€

Oggi rendere smart un vecchio televisore non solo è veloce, ma anche estremamente economico. Se poi ci si mette Amazon con le sue incredibili e vantaggiose offerte è ancora meglio. Acquista ora la Fire TV Stick Lite a soli 21 euro, invece di 29,99 euro. Si tratta di un ottimo sconto, molto vicino al prezzo del Black Friday. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarla in 5 rate mensili a tasso zero da soli 4,40 euro al mese.

Una super bomba da prendere al volo. L’installazione è semplice e veloce. Ti basterà collegarla al tuo televisore tramite porta HDMI e alimentarla tramite il suo cavo di alimentazione alla presa di corrente o direttamente tramite la porta USB della TV. Le sue dimensioni ridotte la rendono discreta e capace di nascondersi alla vista. Il telecomando Bluetooth ha integrata Alexa per gestire tutto tramite comandi vocali.

Fire TV Stick: la smart TV per lo streaming in HD che ti costa solo 21€

Amazon ha perfezionato il prezzo della Fire TV Stick Lite che in questo momento costa solo 21 euro. Pensa, con una spesa irrisoria rendi la tua TV pronta per uno streaming in HD. In un’unica soluzione potrai accedere a tutte le tue piattaforme preferite tra cui Prime Video, Disney+, Rai Play, YouTube, Netflix, DAZN e tantissime altre ancora. Si tratta del dispositivo più conveniente, efficiente in assoluto.

Mettila nel carrello a soli 21 euro, invece di 29,99 euro. Puoi anche pagarla da 4 euro al mese a tasso zero. Ricordati però che per accedere a tutti questi vantaggi devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

