Fireflies.ai: l'assistente vocale che trascrive e riassume le riunioni

Nel mondo del lavoro di oggi, tenere traccia delle riunioni è fondamentale. È qui che entra in gioco Fireflies.ai, un innovativo strumento basato sull’intelligenza artificiale che trascrive, riassume e organizza ciò che viene detto durante meeting e call. Fireflies si integra perfettamente con le più diffuse piattaforme di videoconferenza come Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e molte altre.

Grazie al suo assistente virtuale Fred, Fireflies trasforma in tempo reale il parlato in testo scritto, fornendo brevi sintesi e consentendo di cercare parole chiave e frasi all’interno delle trascrizioni. Inoltre, permette di condividere facilmente gli highlights delle riunioni con i colleghi tramite integrazioni con software collaborativi come Slack, Notion e Asana. Fireflies rende quindi più produttive e fruibili le conversazioni di lavoro, liberando i team dal gravoso compito di prendere appunti.

Che cos’è Fireflies.ai

Fireflies.ai è un potente strumento che rivoluziona il modo di gestire le riunioni. Appositamente progettato per automatizzare la registrazione e la trascrizione delle conversazioni, consente ai team di risparmiare tempo prezioso solitamente impiegato per prendere appunti.

Grazie all’integrazione con oltre 200.000 organizzazioni in tutto il mondo, permette di trascrivere riunioni su diverse piattaforme di videoconferenza. Basta invitare l’assistente virtuale alle riunioni in calendario e lui acquisirà automaticamente audio e video, fornendo trascrizioni dettagliate in pochi minuti.

Le funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale consentono di rivedere riunioni anche di un’ora in soli 5 minuti, individuando azioni, attività, domande chiave e altro ancora con un solo clic. È possibile filtrare e ascoltare argomenti specifici, oltre a collaborare con i colleghi aggiungendo commenti e condividendo estratti audio delle parti salienti.

Le funzionalità

Automatizzazione della trascrizione delle riunioni

Un aspetto davvero interessante di questo strumento, è che può registrare e convertire in testo tutto ciò che viene detto durante meeting e call senza alcuno sforzo manuale. È compatibile con le principali piattaforme di videoconferenze e anche con semplici file audio. Gli utenti possono facilmente invitare il sistema alle proprie riunioni in calendario oppure impostare l’acquisizione automatica delle telefonate. In pochi minuti FireFlies cattura contenuti video e audio, trasformandoli in trascrizioni dettagliate grazie all’elaborazione in tempo reale tramite l’intelligenza artificiale.

Ricerca AI

Fireflies semplifica la ricerca di informazioni rilevanti all’interno di lunghe riunioni grazie alle sue funzionalità di ricerca AI. Con un solo clic, gli utenti possono rivedere riunioni di un’ora in soli cinque minuti, identificando obiettivi, domande chiave ed altre metriche importanti.

Inoltre, permette di filtrare le registrazioni, ascoltando rapidamente gli argomenti e i passaggi focali discussi durante le riunioni. Questa straordinaria capacità di ricerca all’interno delle trascrizioni rende estremamente efficiente il reperimento di dettagli e insights cruciali emersi nelle conversazioni di lavoro. I team possono velocizzare le attività post-riunione, senza perdere tempo nella rilettura manuale di lunghi verbali.

Collaborazione smart tra team

Fireflies favorisce la collaborazione tra i membri del team, consentendo loro di aggiungere commenti, evidenziare parti importanti delle conversazioni e reagire a ciò che viene detto durante le riunioni. È possibile creare brevi clip dei momenti salienti da condividere con gli altri e condividere facilmente le note delle riunioni con il team utilizzando applicazioni popolari come Slack o Notion.

Analisi approfondite con Conversation Intelligence

La funzione Conversation Intelligence permette agli utenti di analizzare in modo completo le riunioni. È possibile tenere traccia del tempo di conversazione degli oratori, del sentiment, dei monologhi e di altre metriche chiave. Questi dati permettono di valutare le performance dei partecipanti e di allenarli a comunicare in modo più efficace.

Inoltre, tramite tracker personalizzabili, si possono identificare specifici argomenti, obiezioni sollevate, competitor e altre informazioni rilevanti che emergono dalle conversazioni. In questo modo, le analisi approfondite forniscono insights preziosi per migliorare non solo la collaborazione all’interno dei team di lavoro, ma anche la produttività e i risultati di business.

Automazione del flusso di lavoro ottimizzato

Fireflies va oltre la semplice trascrizione e analisi delle riunioni, offrendo funzionalità di automazione per semplificare i flussi di lavoro. L’assistente AI tiene traccia delle note, delle azioni completate e delle registrazioni delle chiamate, inserendole automaticamente nel posto giusto nell’elenco dei contatti del CRM. Durante le riunioni, è possibile utilizzare i comandi vocali per creare attività in applicazioni come Asana, Trello o Monday.com, assicurando che tutte le azioni necessarie dopo la riunione vengano eseguite in modo rapido ed efficiente.

Base di conoscenza condivisa per il team

Fireflies crea una base di conoscenza in tempo reale di tutte le conversazioni per l’intero team, organizzandole in canali facilmente accessibili. La sua perfetta integrazione con CRM e app di collaborazione come Salesforce, HubSpot, Slack e Zapier garantisce la sincronizzazione di appunti, trascrizioni e registrazioni delle riunioni su tutte le piattaforme, facilitando una collaborazione senza interruzioni, mantenendo tutti perfettamente allineati.

Inoltre, FireFlies AI offre controlli di privacy personalizzabili, garantendo che solo le informazioni desiderate siano visibili ai membri appropriati del team.

Come si usa

Usare Fireflies.ai è molto semplice. Basta visitare il sito ufficiale e cliccare su “Login”. Quindi, è possibile registrarsi utilizzando il proprio account Google o Microsoft. Una volta effettuata l’iscrizione, Fireflies AI si collega automaticamente al calendario. È possibile scegliere la lingua preferita e guardare un video dimostrativo se si desidera saperne di più.

Durante le riunioni, l’assistente “Fred” si unisce alla chiamata e registra tutto, liberando l’utente dal compito di prendere appunti manualmente. Al termine della riunione, viene inviata un’e-mail con un riassunto e un link alla trascrizione completa. L’app permette di cercare argomenti specifici o applicare filtri come obiettivi o date, rendendo facile la navigazione e il reperimento delle informazioni desiderate. Le trascrizioni sono ottimizzate per la lettura, con l’eliminazione di parole inutili (es. “ehm”).

Pro e contro di Fireflies.ai

Grazie all’integrazione con numerose piattaforme di videoconferenza e all’ampio supporto per oltre 60 lingue, questo innovativo strumento di trascrizione automatizzata delle riunioni genera verbali, registrazioni e riassunti accurati basati sull’intelligenza artificiale, eliminando la necessità di prendere appunti manualmente.

Le solide misure di sicurezza implementate garantiscono inoltre la protezione dei dati sensibili discussi durante le call. L’unica vera criticità può presentarsi con oratori dalla spiccata cadenza dialettale o accento marcato, situazione che può causare imprecisioni nella trascrizione in tempo reale. Inoltre, frasi molto lunghe e articolate possono occasionalmente essere troncate dal sistema automatizzato.

Tuttavia, considerando l’elevata precisione complessiva delle trascrizioni generate, si tratta di inconvenienti marginali. Nel complesso questa soluzione AI rappresenta un enorme passo avanti nell’ottimizzazione e gestione delle riunioni di lavoro.

Piani tariffari flessibili

Fireflies propone diversi piani tariffari per soddisfare le esigenze di team di diverse dimensioni. Il piano gratuito è ideale per singoli utenti o piccoli gruppi che desiderano provare il servizio. Il piano Pro, a 10 dollari per utente al mese, offre trascrizioni illimitate e funzionalità avanzate. Per i team più grandi, il piano Team a 19 dollari per utente al mese include strumenti di analisi a livello di gruppo. Infine, il piano Enterprise offre prezzi personalizzati e vantaggi aggiuntivi per le organizzazioni più numerose.