Firefox 120.0.1: il nuovo aggiornamento risolve il bug della CPU

Mozilla ha annunciato il rilascio di Firefox 120.0.1. L’aggiornamento della versione non riguarda la sicurezza, ma risolve alcuni problemi che affliggevano il browser, soprattutto in termini di prestazioni.

Il bug della CPU su Google Maps e altri siti

Uno dei problemi più fastidiosi che Firefox 120.0.1 risolve è quello che causava un utilizzo eccessivo della CPU su alcuni siti web, come Google Maps. Questo bug rendeva il browser lento e instabile, e poteva causare dei blocchi. Il problema era dovuto a un errore nel codice di loop, che è stato corretto da Mozilla.

Il problema di caching che rallentava l’avvio

Un altro problema di prestazioni che Firefox 120.0.1 risolve è quello che causava dei ritardi persistenti all’avvio del browser. Il problema era legato al caching, che non funzionava correttamente. Mozilla ha risolto il problema ottimizzando il caching e rendendo il browser più veloce. Per ulteriori informazioni, si può consultare il report del bug qui.

Altri bug risolti in Firefox 120.0.1

Oltre ai problemi di prestazioni, l’aggiornamento risolve anche altri tre bug minori, che riguardano la visualizzazione dei video e il funzionamento su Linux.

Il primo bug risolve un crash all’avvio su Linux , che si verificava solo su alcuni sistemi aarch64 e solo se le dimensioni della pagina non erano 4K. Questo bug era molto raro, ma poteva causare dei problemi agli utenti interessati. Per maggiori dettagli, si può consultare il report del bug qui.

, che si verificava solo su alcuni sistemi aarch64 e solo se le dimensioni della pagina non erano 4K. Questo bug era molto raro, ma poteva causare dei problemi agli utenti interessati. Per maggiori dettagli, si può consultare il report del bug qui. Il secondo bug risolve un problema di visualizzazione dello schermo verde su YouTube , che si verificava su alcune installazioni con l’accelerazione hardware attivata. Questo problema impediva di vedere i video correttamente, mostrando solo un video verde. La soluzione temporanea era disattivare l’accelerazione hardware, ma ora Mozilla ha risolto il problema nella nuova versione. Per maggiori dettagli, si può consultare il report del bug qui.

, che si verificava su alcune installazioni con l’accelerazione hardware attivata. Questo problema impediva di vedere i video correttamente, mostrando solo un video verde. La soluzione temporanea era disattivare l’accelerazione hardware, ma ora Mozilla ha risolto il problema nella nuova versione. Per maggiori dettagli, si può consultare il report del bug qui. Il terzo bug risolve un problema di visualizzazione della barra di stato durante la riproduzione di un video a schermo intero. Questo problema era fastidioso, perché la barra di stato non doveva essere visibile a schermo intero. Mozilla ha risolto il problema nascondendo la barra di stato quando si guarda un video a schermo intero. Per maggiori dettagli, si può consultare il report del bug qui.

Come aggiornare a Firefox 120.0.1

L’aggiornamento è già disponibile per il download e l’installazione. La maggior parte dei dispositivi dovrebbe ricevere l’aggiornamento automaticamente. Per verificare la versione del browser, basta selezionare Menu > Guida > Informazioni su Firefox. Si aprirà una piccola finestra che mostrerà la versione corrente del browser e che controllerà la disponibilità di aggiornamenti. Se l’aggiornamento è disponibile, si potrà installarlo e riavviare il browser. Dopo il riavvio, la pagina dovrebbe mostrare Firefox 120.0.1 come versione corrente.

La prossima versione principale di Firefox sarà Firefox 121, che sarà anche l’ultima versione principale dell’anno.