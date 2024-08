Firefox 129: miglioramenti per Reader View e sicurezza

Mozilla ha annunciato la disponibilità di Firefox 129 per desktop e mobile. Le principali novità sono presenti nella versione per Windows, macOS e Linux. Gli utenti troveranno due importanti miglioramenti per la funzionalità Reader View (Modalità lettura) e l’anteprima della pagina web per le schede in background. Ci sono infine due novità per HTTPS e DNS.

Firefox 129 migliora produttività e sicurezza

Reader View permette di eliminare dalla pagina web diversi elementi, tra cui inserzioni, video e immagini di sfondo, per facilitare la lettura. Fino alla versione 128 di Firefox erano visibili tre pulsanti (in alto a destra), dopo aver attivato la funzionalità cliccando sull’icona nella barra degli indirizzi: chiusura della modalità lettura, controlli per i caratteri e lettura a voce alta.

Con Firefox 129 sono stati migliorati i controlli per i caratteri e aggiunto il pulsante per temi. Gli utenti troveranno nuove opzioni per tipo (Serif, Sans-serif e Monospace), dimensione, peso (leggero, normale e grassetto) e allineamento (sinistra, centro e destra) del testo, larghezza del contenuto, interlinea, spaziatura tra caratteri e parole. È presente inoltre la scelta del tema (colore di sfondo): automatico, chiaro, scuro, seppia, contrasto e grigio.

La seconda novità di rilievo riguarda le schede. Posizionando il puntatore del mouse su una scheda aperta in background (quindi non quelle in primo piano) viene mostrata un’anteprima della pagina, non solo il titolo. Ciò permette di trovare quella giusta, senza cambiare scheda.

Firefox 129 migliora anche la sicurezza durante la navigazione. Il protocollo predefinito è ora HTTPS per i siti non locali. Se non supportato, il browser passerà al protocollo HTTP. Infine, la risoluzione dei nomi di dominio tramite HTTPS (DNS su HTTPS) verrà effettuata utilizzando i resolver DNS di Windows, Linux e Android. In precedenza era necessario attivare l’opzione DNS su HTTPS nelle impostazioni.