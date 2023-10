Su Firefox arriva un pulsante per ripristinare le sessioni private

Gli utenti di Firefox Nightly (la piattaforma di test e sviluppo di Mozilla) possono già avere un assaggio di alcune delle prossime funzionalità del popolare browser web. Tra queste, una semplice opzione che dovrebbe semplificare la vita a chi utilizza regolarmente la funzione di navigazione privata.

Nuove funzioni per la navigazione privata su Firefox

Chi utilizza Firefox Nightly, avrà sicuramente notato una nuova icona a forma di fiamma nella barra degli strumenti del browser quando è aperta la modalità di navigazione privata. Questo nuovo pulsante consente agli utenti di Firefox di ripristinare la sessione di navigazione privata in corso.

Come promemoria, la navigazione privata è una modalità di navigazione che protegge la privacy online. Quando si usa questa modalità, infatti, il browser non salva i siti che si visitano nella cronologia, né memorizza i cookie e i dati del sito sul proprio dispositivo. I dati sono conservati solo temporaneamente durante la sessione di navigazione e vengono cancellati quando si chiude il browser.

Tuttavia, la navigazione privata non protegge in alcun modo dal rischio di furto dei dati da parte degli hacker, né garantisce l’anonimato completo. Alcuni dati della sessione potrebbero essere rivelati ai siti che si visitano, come l’indirizzo IP o le informazioni del proprio dispositivo. La navigazione privata aiuta a evitare che altri utenti che utilizzano lo stesso dispositivo vedano le proprie attività online, e a fare una ricerca sul web in modo neutrale, ma non nasconde dai siti web o dai provider di servizi Internet.

Il nuovo pulsante a forma di fiamma di Firefox

La modalità di navigazione privata crea dei file temporanei sul dispositivo per memorizzare i dati della sessione. Questi file vengono cancellati automaticamente alla chiusura del browser, ma restano attivi per tutta la durata della sessione di navigazione privata.

Per eliminare i dati della sessione senza chiudere il browser, è necessario chiudere tutte le finestre di navigazione privata e aprirne una nuova. In questo modo, si può ripartire da zero con un browser pulito. Firefox ha reso questo processo più semplice e veloce con il nuovo pulsante a forma di fiamma che permette di ripristinare la sessione di navigazione privata.

Il pulsante a forma di fiamma si trova nella barra degli strumenti del browser e compare, come già anticipato prima, solo quando si usa la modalità di navigazione privata. Cliccando su questo pulsante, si possono cancellare tutti i dati della sessione in corso e avviarne una nuova con un solo gesto. Non si tratta di una novità assoluta, ma di una comodità in più che è sempre ben accetta.

Per il momento è difficile dire quando questa nuova funzione sarà integrata in Firefox, ma potrebbe essere presente nel prossimo aggiornamento principale, a novembre.