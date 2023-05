Firefox: Bing diventerà il motore di ricerca predefinito?

A settembre del 2021, Mozilla aveva fatto sapere che stava testando Bing di Microsoft come motore di ricerca predefinito per Firefox. Adesso, a distanza di circa due anni, un nuovo report suggerisce che pure il colosso di Redmond stesso sta cercando di prendere accordi con Mozilla per andare a rimpiazzare Google nel noto browser della Foundation.

Firefox: Bing al posto di Google

Il report in cui si parla della cosa è stato diffuso dal The Information. In esso, andando più in dettaglio, citando fonti vicine all’azienda, viene riferito che i dirigenti di Microsoft si stanno per l’appunto mostrando interessati a un accordo con Mozilla da concludere quest’anno, per sostituire Google con Bing su Firefox, in quanto il contratto con “big G” dovrebbe essere rinnovato proprio a fine 2023.

I dettagli economici non sono al momento noti, ma è chiaro il fatto che nelle intenzioni di Microsoft vi sia quella di andare a incrementare la propria quota di mercato nella classifica dei motori di ricerca maggiormente usati.

Gli ultimi dati di Statcounter suggeriscono che la quota di Bing è stata per lo più statica. Attualmente è pari al 2,79%, che è molto indietro rispetto al 92,63% di Google e che costituisce un netto calo rispetto al picco del 9,92% raggiunto a ottobre scorso.

Considerando poi che Bing si è recentemente arricchito anche con l’intelligenza artificiale di ChatGPT, con la sua implementazione anche Mozilla potrebbe riuscire ad attirare nuovi utenti. Da notare che lo stesso Bing ha visto un maggiore coinvolgimento come conseguenza di ciò. Il motore di ricerca ha infatti raggiunto 100 milioni di utenti attivi a marzo scorso.