Firefox corregge il bug della nuova scheda che appariva vuota

Chi negli ultimi giorni ha aperto una nuova scheda su Firefox e si è ritrovato a fissare il nulla, niente siti preferiti, niente barra di ricerca, niente pagine recenti, solo un desolante rettangolo bianco. Fortunatamente, non si tratta di un problema del proprio computer. Era un bug, e Mozilla l’ha appena corretto con Firefox 147.0.4.

Aggiornamento Firefox: risolti bug della nuova scheda vuota e una falla di sicurezza

L’aggiornamento è il quarto correttivo per la versione 147, uscita il mese scorso, e risolve due problemi. Il primo è proprio la pagina della nuova scheda che per alcuni utenti appariva completamente vuota. Il secondo è una vulnerabilità di sicurezza più seria: un errore di memoria nella libreria libvpx, catalogata come CVE-2026-02447, che poteva permettere a contenuti video malintenzionati di compromettere il sistema.

La correzione della vulnerabilità non riguarda solo la versione più recente. Mozilla ha distribuito la patch anche per Firefox 140.7.1 ESR e Firefox 115.32.1 ESR, quest’ultima particolarmente rilevante perché è l’unica versione di Firefox ancora supportata su Windows 7, 8 e 8.1. Un dettaglio che rende Mozilla l’ultimo browser mainstream a garantire aggiornamenti di sicurezza su sistemi operativi che il resto del mondo ha abbandonato da tempo. Un atto di resistenza, o di ostinazione, dipende dai punti di vista, che tiene al sicuro chi non può o non vuole aggiornare.

Per quanto riguarda Windows 10, il cui supporto è terminato l’anno scorso, è presto per parlare di fine del supporto browser, restano ancora otto mesi di supporto esteso, più diversi anni di aggiornamenti a pagamento per i clienti aziendali.

Come aggiornare

Per scaricare Firefox 147.0.4, basta andare nel Menu > Aiuto > Informazioni su Firefox. L’aggiornamento è disponibile anche sul sito ufficiale e sul Microsoft Store.