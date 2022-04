Firefox: ecco la versione 100, ma solo in beta

Ebbene sì, per Firefox è arrivato il fatidico momento del raggiungimento della versione 100, anche se attualmente soltanto in beta. Per cui, dopo vari test condotti e dopo il lancio di Chrome 100 e di Edge 100, anche il browser di Mozilla ottiene la sua prima relase a tre cifre.

Firefox 100 in beta: ecco la modalità modalità HTTPS-Only

Qualcuno potrebbe aspettarsi che con la nuova versione di Firefox possano giungere pure tutta una serie di nuove funzionalità, ma in realtà non è così, il passaggio alla relase 100 ha solo un ruolo simbolico.

L’unica funzionalità inedita degna di nota e segnalata al pubblico è la modalità chiamata HTTPS-Only. Già dal nome stesso si può intuire di che cosa si tratta: se in condizioni normali già oggi Firefox tenta di collegarsi ai siti Internet tramite protocollo protetto HTTPS, per qualche portale con supporto esclusivo ad HTTP potrebbe non essere possibile e in tali circostanze l’utente potrebbe decidere di evitare il collegamento al sito di riferimento, mentre abilitando la modalità HTTPS-Only il browser va a mostrare un avviso che informa in merito a quali sono i rischi in cui si potrebbe incorrere collegandosi al portale non crittografato.

Al momento, è soltanto quella appena menzionata la novità specifica di Firefox 100, almeno per quel che concerne la variante del browser per Android, che si può già prelevare dal Play Store e sarà disponibile in versione stabile dal 3 maggio 2022, ma la variante per desktop non dovrebbe discostarsi da quest’ultima, anche se la speranza è chiaramente quella di trovare altre novità al momento della distribuzione.