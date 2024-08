Firefox: il porting su Haiku OS è ormai imminente

Gli sviluppatori di Haiku OS hanno annunciato che il primo porting in assoluto del browser Mozilla Firefox su Haiku è quasi completato. Questo risultato segna più di un anno di sforzi dedicati e porta ad un importante miglioramento nell’esperienza di navigazione web per gli utenti di questo sistema operativo di nicchia. Haiku è un sistema operativo gratuito e open source che è un discendente diretto di BeOS originariamente progettato a metà degli anni ’90. È progettato per essere semplice, efficiente e facile da usare. Haiku OS fornisce un’interfaccia utente vecchia scuola, ma è molto veloce. Sfortunatamente, nel corso degli anni, il sistema operativo è rimasto notevolmente indietro rispetto ai suoi concorrenti rimanenti di fronte a Windows, macOS e Linux. Oggi, è utilizzato principalmente dagli appassionati di tecnologia come sistema operativo di nicchia.

Un altro fattore importante che frena l’adozione più ampia di Haiku OS tra gli utenti è la mancanza di app. Oggi è impossibile raggiungere un vasto pubblico senza un sistema operativo che offra la gamma completa di applicazioni desktop. Ed è qui che entra in gioco Firefox.

Firefox: il nuovo browser renderà Haiku OS più allettante per gli utenti

Attualmente, Haiku OS utilizza WebPositive come browser predefinito, ma sono disponibili anche alternative come Epiphany e Falkon. Sebbene faccia il suo dovere, questo browser non è all’altezza delle funzionalità, degli standard e dell’esperienza utente di leader di settore come Google Chrome e Mozilla Firefox. Tuttavia, ci sono delle novità incoraggianti all’orizzonte. In un annuncio sui forum di Haiku, uno degli sviluppatori del sistema operativo ha pubblicato un messaggio in cui affermava di essere riuscito a trasferire Firefox. Si tratta di un’ottima notizia. Dopo così tanti anni, gli utenti di Haiku OS possono finalmente contare su un moderno browser web, una delle applicazioni indispensabili per qualsiasi sistema operativo desktop.

Sebbene entusiasmante, è importante notare che Firefox non è ancora disponibile come pacchetto pronto per l’installazione su Haiku OS. Tale porting è attualmente in fase di sviluppo, con una versione adeguata pianificata per il futuro. Gli utenti più entusiasti possono provare a crearlo dal codice sorgente. Inoltre, il sistema deve avere memoria e core CPU sufficienti per gestire questa attività. In ogni caso, l’introduzione di Firefox porta più di una semplice applicazione aggiuntiva a Haiku OS. Rappresenta infatti un passo avanti significativo nel rendere la piattaforma più accessibile e attraente per i nuovi utenti.