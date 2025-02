Firefox: Mozilla estende ancora il supporto per Windows 7

Tutti i principali browser hanno ormai abbandonato il supporto per Windows 7, 8 e 8.1 da tempo, ma ce n’è uno che non demorde: Firefox. Infatti, Mozilla intende continuare a rilasciare aggiornamenti di sicurezza per Firefox 115 ESR che può essere usato sulle versioni di Windows ormai “defunte” appena citate.

Firefox continuerà a supportare Windows 7 almeno fino a settembre 2025

Per chi non ne avesse memoria o comunque non lo sapesse, all’inizio del 2023, Mozilla ha annunciato l’intenzione di porre fine agli aggiornamenti di Firefox su Windows 7 a settembre 2024. In un secondo momento, poi, Mozilla ha deciso di continuare ad aggiornare Firefox 115 ESR per altri sei mesi, sostenendo che c’erano abbastanza utenti di Firefox su Windows 7 per giustificare il supporto esteso. Ora, Firefox sta ricevendo un ulteriore semestre di aggiornamenti di sicurezza.

Secondo il calendario ufficiale delle versioni, Firefox 115 ESR continuerà a ricevere aggiornamenti fino a settembre 2025. Inoltre, gli aggiornamenti potrebbero continuare anche dopo quella data, in quanto Mozilla afferma che rivaluterà la decisione ad agosto.

È tuttavia bene precisare che su Windows 7 e sugli altri sistemi operativi di casa Microsoft di cui sopra Firefox è comunque obsoleto, sebbene ancora aggiornato dal punto di vista della sicurezza. Basti pensare che l’ultima versione disponibile per questi OS è la 115, mentre per Windows 10 e Windows 11 si è giunti alla 135. Inoltre, Microsoft non aggiorna gli OS in questione ormai da tempo, per cui utilizzarli per navigare su Internet non rappresenta propriamente una buona idea, sempre inteso in termini di sicurezza, sia del computer stesso che dei dati dell’utente su di esso presenti.