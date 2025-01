Firefox: nuova relase 134.0.2 per risolvere nuovi bug

La versione 134 di Firefox che è stata diffusa a inizio mese non pare essere particolarmente fortunata. La più recente edizione del browser è affetta da svariati piccoli bug che stanno costringendo Mozilla a rilasciare nuovi e frequenti update. Infatti, dopo ave risolto i problemi con YouTube (e non solo) con la relase 134.0.1, nelle scorse ore è stata rilasciata la relase 134.0.2 che va a far fronte ad altre piccole difficoltà.

Firefox: ecco la relase 134.0.2

L’aggiornamento va a far fronte agli arresti anomali visualizzati per alcune impostazioni locali, ai collegamenti HTML ancorati non funzionanti, ai problemi con strumenti di sviluppo e debug delle estensioni e altro ancora.

Ecco quanto esattamente riportato nel changelog ufficiale:

Risolto il reporter di crash non visualizzato per alcune build localizzate (Bug 1940763).

Risolto un problema di regressione in Firefox 134 in cui i link ancorati nei frameset HTML che puntavano a file locali non funzionavano (Bug 1934807).

Risolto un problema negli strumenti di sviluppo che impedivano l’invio delle richieste di rete durante il debug delle estensioni (Bug 1934478).

Risolto un problema per cui il consumo di dati da parte degli operatori di servizio potrebbe interrompersi inaspettatamente (Bug 1941210).

Ricordiamo che la versione 134 di Firefox ha introdotto nuove e interessanti funzionalità per gli utenti, come gesture per il touchpad migliorate su Linux (adesso è possibile interrompere lo scorrimento cinetico posizionando due dita sul touchpad), la riproduzione accelerata da hardware di video HEVC su Windows, un layout aggiornato della nuova pagina di schede per più utenti negli Stati Uniti e in Canada e altro ancora.