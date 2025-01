Firefox: risolto il blocco su YouTube e non solo

Mozilla ha rilasciato un piccolo aggiornamento per correggere alcuni bug insiti nella versione 134 di Firefox che è stata rilasciata di recente. Si tratta, precisamente, della relase 134.0.1 e porta in dote le patch per alcuni bug che interessano siti Web e servizi popolari e varie altre piccole problematiche.

Firefox: disponibile la relase 134.0.1

Andando più in dettaglio, in base a quanto riportato nel changelog ufficiale condiviso da Mozilla, Firefox 134.0.1 corregge il blocco che poteva verificarsi su alcuni siti Web del colosso di Mountain View, precisamente YouTube e Google Documenti. Gli utenti avevano riferito che in alcune circostanze l’interfaccia utente si bloccava e smetteva di rispondere.

Inoltre, gli ingegneri di Mozilla hanno risolto i problemi di crash all’avvio che si verificavano dopo l’aggiornamento dalla versione 133, unitamente ai menu di selezione dei motori di ricerca non funzionanti e i menu contestuali che potevano dare anch’essi problemi dopo il ritorno a una versione precedente del browser.

L’aggiornamento, come di consueto, viene installato in maniera del tutto automatica, ragion per cui non occorre fare assolutamente nulla.

Volendo, però, è possibile forzare la procedura, facendo clic sul menu Firefox nella parte superiore della finestra del browser e selezionando dal menu che compare la voce Informazioni su Firefox. Fatto ciò, verrà visualizzata la finestra denominata Informazioni su Firefox e verrà avviata automaticamente la ricerca degli aggiornamenti, dopodiché il browser individuerà l’ultimo update disponibile e inizierà a scaricarlo. Al termine del download, basterà fare clic sul tasto Riavvia per aggiornare Firefox, in maniera tale da riavviare il navigatore e installare gli aggiornamenti scaricati.