Firefox: nuovi modi per fissare le schede

A marzo scorso, Mozilla ha implementato nella versione 136 di Firefox le schede verticali, una nuova funzionalità attesa da tempo. La novità anticipava un ulteriore miglioramento del browser sempre inerente la gestione delle tab, ovvero il blocco e lo sblocco delle schede tramite drag and drop.

Firefox: blocco e sblocco delle schede con drag and drop

Andando maggiormente nello specifico, nell’ultimo update Nightly, il canale di aggiornamento meno stabile del browser utilizzato da Mozilla per testare i primi cambiamenti della piattaforma e che proprio per questo potrebbero dare qualche problema, è sufficiente trascinare la scheda corrente su un’altra scheda già pinnata per fissarla a sua volta. Per sbloccarla, invece, basta trascinarla fuori.

Questa nuova dinamica si adatta alla perfezione sia alla visualizzazione verticale che a quella orizzontale e risparmia agli utenti di doversi servire per forza di cose dei menu contestuali.

Per fruirne, però, è indispensabile che sia presente almeno una scheda già fissata tramite il classico sistema. In caso contrario, infatti, la tab non verrà fissata, ma semplicemente spostata lungo la barra.

È ovviamente bello vedere Mozilla implementare in Firefox questa piccola comodità per i suoi utenti, sebbene a detta di molti ci sia ancora ampio margine di spazio per i miglioramenti. Trascinare le schede è fantastico, ma ad esempio una scorciatoia dedicata potrebbe essere un modo ancora più rapido e indolore, come si suol dire, per fissare o sganciare le tab. Ad ogni buon conto, anche altri browser tra quelli maggiormente diffusi, ad oggi, non dispongono ancora di questa funzione.