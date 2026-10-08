 Fitbit Edge: specifiche complete e prezzo europeo
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Fitbit Edge: specifiche complete e prezzo europeo

Il Fitbit Edge con schermo AMOLED da 1,34 pollici, GPS, ECG e altri sensori dovrebbe avere un prezzo di 179,00 euro in Europa (annuncio a fine mese).
Fitbit Edge: specifiche complete e prezzo europeo
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Il Fitbit Edge con schermo AMOLED da 1,34 pollici, GPS, ECG e altri sensori dovrebbe avere un prezzo di 179,00 euro in Europa (annuncio a fine mese).
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Dopo i primi dettagli pubblicati da AndroidHeadlines, Dealabs ha svelato tutte le specifiche e il prezzo europeo del Fitbit Edge. Il nuovo fitness tracker di Google sarà l’erede del Fibit Charge 6 del 2023 e dovrebbe essere annunciato ufficialmente entro fine ottobre. Il lancio imminente spiega i numerosi leak degli ultimi giorni.

Fitbit Edge: specifiche complete e prezzo

Il Fitbit Edge sarà disponibile nelle stesse combinazioni di colori (cassa in alluminio e cinturino in silicone): argento lucido/grigio nebbia, oro champagne/rosa opaco, pirite satinata/verde oliva e nero opaco/nero ossidiana. Lo schermo AMOLED è di forma rettangolare con diagonale di 1,34 pollici e modalità Always-on.

All’interno del fitness tracker ci sono tutti i sensori che permettono il tracciamento delle attività sportive e il monitoraggio dei paramenti di salute, tra cui accelerometro, giroscopio, barometro, altimetro, cardiofrequenzimetro e livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Il Fitbit Edge può quindi misurare passi, distanza, calorie, frequenza cardiaca, qualità del sonno, ciclo mestruale, SpO2, temperatura cutanea, ECG, fibrillazione atriale, ritmo cardiaco irregolare e VO2 max.

Può rilevare anche l’andamento di pressione sanguigna e insulino-resistenza, oltre a 40 tipi di allenamento. È presente inoltre sfruttare un programma personalizzato con l’aiuto di Gemini. Integra un chip GPS e si collega allo smartphone (Android e iOS) tramite Bluetooth 5.4. Mostra quindi le notifiche per chiamate, SMS e app. Ha ricevuto anche le certificazione IP68 e 5ATM.

La batteria offre un’autonomia fino a sette giorni (due giorni con funzionalità Always-on). Il sistema operativo è Fitbit OS che supporta i servizi di Google, tra cui il Play Store. Il prezzo che verrà applicato in Europa è 179,00 euro, quindi 20 euro in più rispetto al Fitbit Charge 6.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 8 ott 2026

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8 ott 2026
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