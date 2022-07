Fitbit: le migliori offerte Prime Day 2022 per restare in forma

Fitbit è il colosso degli smart tracker per fitness e benessere. Affidarsi ai suoi prodotti significa avere un vero e proprio personal trainer al polso.

Grazie al Prime Day 2022 ora puoi acquistare i suoi migliori articoli a un prezzo decisamente vantaggioso. Fiondati su Amazon e metti subito nel carrello il fantastico Fitbit Versa 3 a soli 129,90 euro, invece di 229,95 euro.

Stiamo parlando di uno sconto del 44% per un dispositivo super gettonato da chi ama lo sport e la tecnologia. GPS integrato, rilevazione continua del battito cardiaco, minuti in zona attiva, monitoraggio del sonno e 6 giorni di autonomia.

Fitbit a sconti pazzeschi: finalmente è il Prime Day 2022

Con il Prime Day 2022 puoi davvero beneficiare di sconti pazzeschi su molti dei migliori prodotti Fitbit. Potrai allenarti e monitorare la tua salute con estrema semplicità grazie all’app pluripremiata e molto amata.

Se cerchi eleganza oltre che prestazioni allora scegli Fibit Luxe a soli 84,90 euro, invece di 149,95 euro. Elegante e raffinato offre tutte le funzionalità di un tracker, ma con stile.

Vuoi uno smartwatch evoluto e spaziale che include strumenti specifici per la salute del tuo cuore? Approfitta degli sconti pazzi con il Prime Day 2022 e metti nel carrello il Fitbit Sense a soli 184,90 euro, invece di 329,95 euro. Parliamo del 44% di sconto.

Ma le promozioni non sono finite. Infatti, all’appello manca il Fitbit Charge 5 che a soli 109 euro, invece di 179,95 euro, ha inclusi anche 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium.

Ricordati però che questi prezzi sono un’esclusiva per i clienti Amazon Prime. Se non sei abbonato a questo servizio non perdere tempo e lasciati travolgere da tutti i benefici inclusi attivando il servizio con prova gratuita per 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.