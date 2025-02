Flac 1.5 introduce la codifica multithread

Flac 1.5 è la nuova versione del codec audio lossless, ovvero senza perdita di dati, molto apprezzati dagli audiofili che prediligono la qualità audio a scapito di dimensioni inferiori. La nuova versione introduce importanti novità e diverse migliorie attese da tempo dagli utenti, come la codifica multithread e molto altro.

Flac 1.5: le novità della nuova versione del codec audio lossless

Con la codifica multithread, Flac 1.5 consente di offrire conversioni molto più veloci ed efficienti, specie sulle moderne CPU dotate ormai di un gran numero di core. Il codec può ora inoltre gestire il file Ogg concatenati, in modo da semplificare maggiormente il flusso di lavoro per coloro che hanno a che fare raccolte audio numerose o flussi streaming tramite appositi applicativi.

Tra le altre migliorie c’è anche la possibilità di scrivere metadati in un nuovo file, anziché dover sovrascrivere i dati già esistenti: molto utile nel caso si decida di conservare i file originali per archiviazione o per prova.

Flac 1.5 migliora anche l’editor a riga di comando, il quale ha beneficiato di una serie di perfezionamenti. Tra questi, la modalità test, a cui è possibile accedere con “flac -t”, può ora analizzare tutti i blocchi di metadati, emettendo un avviso qualora vengano individuati metadati di tipo ID3v1. Se inoltre viene ricodificato un file del formato uguale a quello del codec, viene effettuato un controllo aggiuntivo per garantire che la somma degli hash MD5 corrisponda, garantendo una totale integrità dei dati.

Per quanto riguarda la build e il testing, la nuova versione risolve anche diverse problematiche che riguardavano specificamente la piattaforma, come una migliore compatibilità per la build con i vecchi livelli API Android, oltre a metodi di fuzzing migliorati in modo che possano essere eseguite convalide più approfondite. Grazie al supporto di emscripten, infine, è ora più facile eseguire la compilazione per ambienti totalmente basati sul Web.

Tutte le novità di Flac 1.5 sono state specificate in dettaglio nella lista cambiamenti ufficiale.