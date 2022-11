Flazio tra i Leader Della Crescita 2023

C’è un nuovo nome a bussare alla classifica “Leader Della Crescita” stilato ogni anno dal Sole 24 Ore: si tratta di Flazio, gruppo che mette al centro della propria mission aziendale l’offerta di una piattaforma no code con la quale sviluppare siti Web ed e-commerce per le più svariate necessità. Grazie a Flazio, insomma, chiunque ha la possibilità di portare online prodotti, servizi e presentazioni aziendali, il tutto partendo da una piattaforma di grande semplicità.

Flazio

Ci sono contesti nei quali la semplicità è valore essenziale, elemento differenziale, pietra angolare di un progetto. Così è per Flazio, piattaforma che intende facilitare l’approdo online di aziende, associazioni e progetti attraverso un site builder che automatizza e semplifica ogni singolo passaggio. Non serve alcuna competenza sul codice, insomma, ma soltanto la giusta capacità comunicativa per esprimere immediatamente ciò che si intende portare online.

Non servono installazioni né competenza tecnica alcuna: in pochi click si può creare un sito, aprire un e-commerce ed arricchire le proprie pagine con una moltitudine di strumenti. Il risultato è un sito Web a tutto tondo con mail, chat, SMS push ed altri elementi collaterali a portata di mano.

Tutto ciò ha premiato durante la pandemia, quando molte aziende hanno finalmente compreso l’importanza di operare online (e non soltanto di portarvici piccoli siti vetrina) e quando un nuovo modo di pensare il Web ha preso definitivamente piede. Ma tutto ciò premia anche oggi, con Flazio che trova così meritevole collocazione tra i “Leader Della Crescita” a suggello di questo triennio al servizio di tante piccole aziende che online hanno trovato una nuova dimensione.

Leader della Crescita 2023

La classifica, stilata annualmente dal Sole 24 Ore e da Statista, prende in considerazione la lista delle migliori Piccole e Medie imprese italiane che hanno ottenuto la maggior crescita di fatturato nel triennio 2018-2021. Per essere inclusi occorre rispondere ai seguenti requisiti:

avere avuto un forte aumento del fatturato nel triennio 2018-2021

essere una realtà indipendente (non fare parte di un gruppo o essere una succursale italiana di un’altra impresa)

avere il domicilio fiscale in Italia

soddisfare la “clausola di onorabilità”, cioè non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016 (ovvero essere esclusi dalle procedure di appalto per condanne o decreti penali)

avere avuto una crescita prevalentemente organica

Il calcolo del tasso di crescita è basato sui dati di fatturato.

“Flazio.com fa da capofila nel processo di digitalizzazione delle attività imprenditoriali“, commenta il CMO di Flazio.com Calogero Milazzo: “oggi Flazio è infatti la piattaforma più utilizzata dalle imprese per realizzare il proprio sito web e gestire la propria presenza online tanto da contare oltre il milione di clienti sia italiani che stranieri“.

In collaborazione con Flazio