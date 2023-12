Flip PDF Plus PRO, scaricalo gratis per creare contenuti interattivi

Hai sempre desiderato avere un editor multimediale per personalizzare i tuoi PDF? Al giorno d’oggi, vista la crescente diffusione di contenuti online, è indispensabile puntare sulla multimedialità e sull’innovazione. La creazione di cataloghi, brochure, riviste è sicuramente un elemento fondamentale per poter colpire potenziali clienti che, sempre più attratti dalle numerose proposte, cercano sempre la migliore soluzione.

Oggi parliamo, dunque, di una soluzione che ti consente di convertire PDF in flipbook digitali interattivi con contenuti multimediali: Flip PDF Plus Pro. Non a caso, parliamo di un software eccellente grazie al quale sei libero di realizzare le tue idee. Con Flip Builder puoi infatti personalizzare rapidamente il tuo flipbook HTML5 scegliendo tra diversi modelli, temi e scene disponibili.

Vuoi coinvolgere il tuo pubblico o i tuoi clienti con contenuti dinamici e multimediali dicendo addio ai classici PDF?

Flip PDF Plus Pro: l’editor multimediale adatto a tutti

Brochure, cataloghi, riviste, eBook, flipbook, grazie a PDF Plus PRO, non saranno più impossibili da realizzare. Non a caso, stiamo parlando di un software che può essere utilizzato da chiunque, anche da coloro che non sono esperti del settore e non hanno praticità con i contenuti multimediali.

Flip PDF Plus PRO si contraddistingue dai classici editor multimediali perchè è in grado di aiutarti a presentare contenuti dinamici. Per aggiungere video, audio, collegamenti, immagini e altro ancora sono richiesti solamente alcuni semplici passaggi. Inoltre, se vuoi dare un tocco di ulteriore originalità puoi applicare effetti di animazione con azioni trigger.

Oggi il tuo obiettivo è quello di raggiungere nuovi clienti e potenziare le vendite? Tranquillo perchè scaricando gratuitamente Flip PDF Plus PRO puoi metterti subito all’opera e pubblicare il tuo libro sfogliabile in più formati, inclusi file HTML, EXE, APP, APK o plug-in WordPress, e distribuirlo per potenziare le tue campagne di marketing e vendita. Che aspetti? Offri al tuo pubblico un’esperienza di navigazione migliore!

